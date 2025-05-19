每個國家都有其獨領風騷的食物，有些源自於古傳，有些勝出於創新，但若論及食物的普世和多元化，則甚少能有與新加坡 相較者。

多種民族間相互無私融合，以及無處不在的小販中心（Haukers）造就了新加坡特有的飲食文化，而此地許多食物的顏值與口感之道地，甚至比其源出的國家更引人垂涎。

馬來西亞的沙嗲烤肉串、印尼酸口辛辣的魚糕、越南 清淡爽滑的粿粉、泰國 噴香的鳳梨炒飯，以及印度濃郁的咖哩捲餅，遍布於每一個大街小巷，以極度平易近人的價格，晉身為新加坡大眾化的國民美食。

先生與我尤其偏愛港式的小點，在新加坡停留的日子裡，我們曾多次順著烏節路（Orchard Road）沿途步行至濱海灣（Marina Bay），遍嚐了荷葉飄香的糯米雞、煎得外脆內軟的蘿蔔糕、滑嫩又多汁的牛肉丸、細膩順口的皮蛋瘦肉粥，再加上晶瑩剔透的腸粉和燒賣、香濃味美的排骨和雞爪，諸多在紐約（New York）久違了的傳統好味道，竟在新加坡這塊彈丸之地，得到了意料之外的滿足。

東北的麻辣火鍋也如酸菜白肉鍋一樣，在新加坡有重要的一席之位；尤其是在「牛車水」（China Town）附近，常見三五成群的食客圍坐在街頭屋簷下的小桌旁，桌上的火鍋內漂浮著渾圓鮮嫩的大白菜，豆腐和粗粉條也在辣湯裡上下翻滾，大家涮燙起各式各樣的肉片，真是吃在嘴裡，辣往心頭。我們雖未曾有機會一試，但在四季如夏的溫度下吃火鍋，想必也另有一番特別滋味。

說起新加坡特別有味並具代表性的食物，無論是在裝潢華麗的餐廳，或是在一般普通的小販中心，那油亮滑嫩卻樸實無華的「海南雞飯」，十之八九會是人們的首選。沾了汁液的米粒飽滿，從盤裡隱約透出一股香氣，上面整齊排列著長形帶骨的雞肉塊，一口咬下去頓感齒頰留香，吃完之後只覺餘味猶存，從簡單中帶出的美味，我以為莫此為甚。