我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收到Undue信別扔 這表示你有一筆欠款官方已代繳

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

食在新加坡

李麗珠

每個國家都有其獨領風騷的食物，有些源自於古傳，有些勝出於創新，但若論及食物的普世和多元化，則甚少能有與新加坡相較者。

多種民族間相互無私融合，以及無處不在的小販中心（Haukers）造就了新加坡特有的飲食文化，而此地許多食物的顏值與口感之道地，甚至比其源出的國家更引人垂涎。

馬來西亞的沙嗲烤肉串、印尼酸口辛辣的魚糕、越南清淡爽滑的粿粉、泰國噴香的鳳梨炒飯，以及印度濃郁的咖哩捲餅，遍布於每一個大街小巷，以極度平易近人的價格，晉身為新加坡大眾化的國民美食。

先生與我尤其偏愛港式的小點，在新加坡停留的日子裡，我們曾多次順著烏節路（Orchard  Road）沿途步行至濱海灣（Marina Bay），遍嚐了荷葉飄香的糯米雞、煎得外脆內軟的蘿蔔糕、滑嫩又多汁的牛肉丸、細膩順口的皮蛋瘦肉粥，再加上晶瑩剔透的腸粉和燒賣、香濃味美的排骨和雞爪，諸多在紐約（New York）久違了的傳統好味道，竟在新加坡這塊彈丸之地，得到了意料之外的滿足。

東北的麻辣火鍋也如酸菜白肉鍋一樣，在新加坡有重要的一席之位；尤其是在「牛車水」（China Town）附近，常見三五成群的食客圍坐在街頭屋簷下的小桌旁，桌上的火鍋內漂浮著渾圓鮮嫩的大白菜，豆腐和粗粉條也在辣湯裡上下翻滾，大家涮燙起各式各樣的肉片，真是吃在嘴裡，辣往心頭。我們雖未曾有機會一試，但在四季如夏的溫度下吃火鍋，想必也另有一番特別滋味。

說起新加坡特別有味並具代表性的食物，無論是在裝潢華麗的餐廳，或是在一般普通的小販中心，那油亮滑嫩卻樸實無華的「海南雞飯」，十之八九會是人們的首選。沾了汁液的米粒飽滿，從盤裡隱約透出一股香氣，上面整齊排列著長形帶骨的雞肉塊，一口咬下去頓感齒頰留香，吃完之後只覺餘味猶存，從簡單中帶出的美味，我以為莫此為甚。

新加坡 越南 泰國

上一則

哈密瓜加鹽

下一則

鄧稼先，為中國大陸造出第一顆核彈，也賠上自己生命

延伸閱讀

劉詩詩新加坡亮相獲頒「大使」讚男主角像巧克力

劉詩詩新加坡亮相獲頒「大使」讚男主角像巧克力
亞幣升值促資金湧入亞股 貿易戰恐懼暫擺一邊

亞幣升值促資金湧入亞股 貿易戰恐懼暫擺一邊
黑白集／賴清德執政1年成績單 逢中必反、逢美必軟

黑白集／賴清德執政1年成績單 逢中必反、逢美必軟
黃循財：人民強力委託 新加坡在動盪世界處更有利位置

黃循財：人民強力委託 新加坡在動盪世界處更有利位置

熱門新聞

柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-16 02:40
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。（路透）

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

2025-05-17 02:40
圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00

健身房的朋友們

2025-05-15 02:00

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加