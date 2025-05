數月前,友人因跌倒而不治去世,噩耗傳來,大家同感不捨,也對生命脆弱得「竟會一跌致命」而唏噓不已。

我自小運動細胞就不發達,平衡感又欠佳,遇到路面不平被絆倒時常發生。有一次在商店購物後,正下台階要去開車,誰知道右腳踩到一塊凸起的石頭,這麼一拐,腳踝韌帶應聲斷裂,醫生給我打了石膏,過了好幾個月才養好。

一年前跟先生去杜拜(Dubai),當地導遊帶我們遊覽著名景點,在參觀杜拜老城區的時候,我邊看風景又忙拍照,疏忽了前方一道高起的路障,整個人被絆得向前趴下,手肘及膝蓋重重地撞在水泥地上,先生嚇壞了,導遊也緊張,可能怕我告他,我忍痛爬起來,跟導遊說是我自己沒注意,之後帶著雙膝的劇痛遊完阿聯等國,膝蓋疼痛還持續了好長一段時間才消退。

醫護人員說:年紀漸長,最怕跌倒,如果不慎跌倒,一定要設法讓身體向前傾,即使手臂撐著地面不幸骨折,也好過跌倒後仰造成頭部重創或髖關節 骨折,髖關節骨折嚴重的話可能需要長期臥床,甚至增加死亡的危險。回想自己經過多次重跌,竟然還能保住性命,我為此不斷感恩,幸運之神實在是太眷顧我了。

台灣曾做過「國民健康訪問調查」,在六十五歲以上老人中,每六人就有一人曾在一年內跌倒,比率相當高,主要是滑倒或絆倒跟失去平衡,而意外的發生多半肇因於雙腿老化和肌肉流失。這項調查並強調,如果能夠重視腿部力量和整個下肢關節的穩定性鍛鍊,流失的肌肉和喪失的力量還可以重新鍛鍊起來。

於是,今年初我跟先生一起去南加工業市(City of Industry)的健身中心報名,進門就看到醒目的海報寫著「在情人節 到來之前變身窈窕淑女,讓你的前任嫉妒」 (Make your ex jealous and be a DIME by Valentine.) ,美國人真幽默,為鼓勵運動,也刺激想偷懶或倦怠的人,使出這招,進進出出的人看了無不會心一笑。

因為我們都有美國聯邦醫療保險 (Medicare),加入健身中心成為會員完全免費,我沒有選擇健身中心教練的指導課程,主要是怕壓力太大,影響我持續運動的意願。先生在大學時就是籃球和足球校隊,又是射擊好手、柔道黑帶,一直到現在都熱愛運動,我想何不請先生做私人教練,指導我各種運動器材的使用方式,自此之後,上健身中心就列入每天行事曆上的固定項目,輕易不改變。

先生介紹了各項器材的功能和使用方法,特別強調抗阻運動,因為只有抗阻力量才能分裂及重組肌纖維,他教我使用「髖部外展機」及「外展內收機」來訓練大腿外展及內收,有效增強腿部的肌肉力量。另外使用「腹部訓練機」來強化核心肌群,包括腹肌、斜肌和下背部,有助於整體穩定性和耐力改善。

前陣子我在健身中心的三溫暖看到一名白人太太,她面容姣好,頭髮也打理得很有型,但她兩條腿細瘦地只剩下皮包骨,且皮膚布滿了皺紋,顯然皮下組織幾乎沒有脂肪支撐腿骨,造成她必須拄著四腳助行器才能穩定行動,看到這一幕,更加深我對上了年紀後需要保留肌肉的認識。