數月前，友人因跌倒而不治去世，噩耗傳來，大家同感不捨，也對生命脆弱得「竟會一跌致命」而唏噓不已。

我自小運動細胞就不發達，平衡感又欠佳，遇到路面不平被絆倒時常發生。有一次在商店購物後，正下台階要去開車，誰知道右腳踩到一塊凸起的石頭，這麼一拐，腳踝韌帶應聲斷裂，醫生給我打了石膏，過了好幾個月才養好。

一年前跟先生去杜拜（Dubai），當地導遊帶我們遊覽著名景點，在參觀杜拜老城區的時候，我邊看風景又忙拍照，疏忽了前方一道高起的路障，整個人被絆得向前趴下，手肘及膝蓋重重地撞在水泥地上，先生嚇壞了，導遊也緊張，可能怕我告他，我忍痛爬起來，跟導遊說是我自己沒注意，之後帶著雙膝的劇痛遊完阿聯等國，膝蓋疼痛還持續了好長一段時間才消退。

醫護人員說：年紀漸長，最怕跌倒，如果不慎跌倒，一定要設法讓身體向前傾，即使手臂撐著地面不幸骨折，也好過跌倒後仰造成頭部重創或髖關節 骨折，髖關節骨折嚴重的話可能需要長期臥床，甚至增加死亡的危險。回想自己經過多次重跌，竟然還能保住性命，我為此不斷感恩，幸運之神實在是太眷顧我了。

台灣曾做過「國民健康訪問調查」，在六十五歲以上老人中，每六人就有一人曾在一年內跌倒，比率相當高，主要是滑倒或絆倒跟失去平衡，而意外的發生多半肇因於雙腿老化和肌肉流失。這項調查並強調，如果能夠重視腿部力量和整個下肢關節的穩定性鍛鍊，流失的肌肉和喪失的力量還可以重新鍛鍊起來。

於是，今年初我跟先生一起去南加工業市（City of Industry）的健身中心報名，進門就看到醒目的海報寫著「在情人節 到來之前變身窈窕淑女，讓你的前任嫉妒」 （Make your ex jealous and be a DIME by Valentine.） ，美國人真幽默，為鼓勵運動，也刺激想偷懶或倦怠的人，使出這招，進進出出的人看了無不會心一笑。

因為我們都有美國聯邦醫療保險 （Medicare），加入健身中心成為會員完全免費，我沒有選擇健身中心教練的指導課程，主要是怕壓力太大，影響我持續運動的意願。先生在大學時就是籃球和足球校隊，又是射擊好手、柔道黑帶，一直到現在都熱愛運動，我想何不請先生做私人教練，指導我各種運動器材的使用方式，自此之後，上健身中心就列入每天行事曆上的固定項目，輕易不改變。

先生介紹了各項器材的功能和使用方法，特別強調抗阻運動，因為只有抗阻力量才能分裂及重組肌纖維，他教我使用「髖部外展機」及「外展內收機」來訓練大腿外展及內收，有效增強腿部的肌肉力量。另外使用「腹部訓練機」來強化核心肌群，包括腹肌、斜肌和下背部，有助於整體穩定性和耐力改善。

前陣子我在健身中心的三溫暖看到一名白人太太，她面容姣好，頭髮也打理得很有型，但她兩條腿細瘦地只剩下皮包骨，且皮膚布滿了皺紋，顯然皮下組織幾乎沒有脂肪支撐腿骨，造成她必須拄著四腳助行器才能穩定行動，看到這一幕，更加深我對上了年紀後需要保留肌肉的認識。