加州 洛杉機（Los Angeles）一月那場前所未有的大山火 ，焚燒了幾個城市，損失慘重，連馬里布市（Malibu）的許多豪宅都難逃大難，使我想起一個難忘的回憶，引發無限感慨，希望故人的房子能僥倖猶存。

半個世紀前的一個暑假周末，我和當時的男朋友也是現在的外子，應邀到他室友史提夫家作客，史提夫的父母親住在馬里布海灘（Malibu Beach）。馬里布市在洛杉機市的西北邊，擁有二十多哩一望無際的太平洋海岸線，海灘景色優美，沙質細平，是大明星、富豪、商賈、名人聚居之豪宅區。

這是我們第一次到訪馬里布海灘，但還沒到達，外子的老爺車就出了點毛病，我們趕緊處理後才隨著太平洋公路前往。進入馬里布市時，這條公路變狹窄，兩邊都有房子，在街上看到的只是一排排相連平凡的圍牆，等我們找到地方，走進通道才看見一座大屋，房子一進門是個非常大的客廳，一長排可拉開的玻璃門。門後是院子，院子外就是海灘和漫無止境的太平洋。

這時所有玻璃門已打開，傳來海潮漲退的節奏，聞到海洋的氣息，我看到藍天白雲，點點白帆輕飄而過，加上花香鳥語，令人心曠神怡，覺得能住在這裡的人真幸福。

室友的雙親很親切，在寒暄喝過冷飲後，帶我們去這幾天的寢室，那不是一間客房，而是另外一座小樓。我宛如劉姥姥第一次作客豪宅，體驗了美國人生勝利組的非凡氣派。

晚餐後天色已黑，今晚是月圓之夜，月亮升起，銀光四射，倒影在海水裡，此刻的海浪平靜溫和，史提夫和我們一起在海邊散步，享受美好時光。史提夫說今晚月圓，正好可以去看小海龜，我們看到小海龜破卵而出，在沙灘上爬行，向著大海走去。

一轉眼，那已經是五十年前的故事，當年芳華四射的少女如今已屬耆老族群，有時會對鏡自憐一番，但幸好也有一點警覺，會馬上告訴自己，年華老去有什麼好抱怨的？多少人活不到白頭？別不知足。這樣一想，便可以快快樂樂感謝上帝的恩典，祂保佑了我和老伴擁有不錯的健康，闔家老小都健康平安，我們是很蒙福的人。銀髮族人雖然不再有「青春」飛揚，但一樣可以過「飛揚精彩」的日子，正是「莫道桑榆晚，為霞正及時」。