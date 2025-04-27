雪總是給人以純潔美麗，溫柔浪漫的意象，「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」、「銀裝素裹，玉樹瓊枝，分外妖嬈」。然而，二○二五年二月加拿大 蒙特婁（Montreal）的一場大雪，卻讓人看到了它冷酷無情，殺人奪命的另一面。

今年二月十三日至二月十六日短短四天時間裡，蒙特婁總降雪量達到了七十五厘米，自從一九四一年有紀錄以來，從未在相同的時間內下過這麽多雪。暴風雪除了讓人們無法出行、正常工作和學習外，還讓人領略到了生命何其脆弱。新聞報導有一個十三歲的女孩，因學校停課，便在自家後院做了一個雪城堡或是隧道玩耍，沒料到被壓在了坍塌的雪裡。等到救護車趕到時，她已經因為長時間缺氧沒了心跳，最終在醫院搶救無效身亡，花樣年華的生命就這樣如同片片雪花翩然而逝。

還有一名男子和同伴待在車裡給九一一 打電話求救，因為同伴哮喘發作，而他們的車被困住雪裡了。警察駕駛雪地摩托車趕來救援，趴在地上用手機定位也無法找到他們的車，只能召來社區的大型鏟雪車才從雪堆裡挖出了四輛車，而他倆因為車的排氣管被雪堵死，一氧化碳中毒而死。無獨有偶，有一個人在熱車時待在車內，卻不料排氣管被雪堵死，也是因為一氧化碳中毒而死。下雪天千萬要檢查排氣管是否被雪堵死，待在車裡最好把窗戶打開，讓新鮮空氣可以流通進來。

鏟雪不僅被人戲謔成「鏟後憂鬱症 」，而且也是奪命殺手之一，尤其是心臟功能不好的人。有名朋友的丈夫在清冷凜冽的寒風中，好不容易把自家車道上及膝的積雪清理乾淨後，覺得有些累，回到溫暖的屋內，躺在舒適的沙發上休息就再也沒能醒過來。因為一冷一熱的刺激，血管收縮，血壓升高，心梗發作，年僅五十二歲就告別了人間。今年的雪特別的多，因此鏟雪帶走的人也比往年多，從三十、四十多歲到五十多歲的都有。看來飯要小口小口地吃，雪要一點一點地鏟，動作幅度不要太大，雪鏟揚起的高度不要太高，戶外鏟雪的時間不要太長，否則欲速則不達。畢竟時間誠可貴，出行不能等，若為生命故，兩者皆可拋。

雪這個溫柔的殺手不經意連環奪命，在讓人感到徹骨寒涼的同時，也釋放了些許鄰里守望相助的暖意。有一個八旬老太太為了去照護鄰居的狗單獨出門，老伴見她在大雪紛飛裡久久未歸，便打了報警電話。兩名警察發現她家搭在車道上的雪棚有異，有坍方的跡象，他們懷疑有人埋在裡面，便在打電話叫救護車的同時，用手刨雪。附近的居民見到警燈閃爍，紛紛出來查看，見到此情此景，馬上明白發生了什麼。於是從家裡取出各種各樣的工具助陣，警民上演了一場刨雪、運雪，齊心協力與時間賽跑的接力賽，終於把一腳跨入了鬼門關的老太太拽了回來。

如同「水能載舟，亦能覆舟」，雪能賞心悅目，亦能殺人奪命。大自然怎能叫人不敬畏？