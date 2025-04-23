當納爾遜‧曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）─南非 第一位民主選舉選出的首位黑人總統在位時，我和家人正巧在非洲工作、讀書、居住。

那時外子負責北、東、南非國家的一些事務，每年有三分之二的時間，穿梭在非洲的城市和大漠之中，經常曬得亮黑亮黑的，他也曾因為工作和旅途的疲憊，錯過了預訂班機的行程。然而，他總是記得給孩子們買些有特色的手工藝紀念品，比如木雕，女兒們還會收到精緻的耳環和手鐲。孩子們每次都很興奮地期待父親的禮物。

有次先生從南非回來，在孩子們殷切的盼望中，從口袋裡取出三個用簽字筆寫上日期的小石頭給他們，孩子們一頭霧水地看著小石頭，於是，先生告訴他們，這些石頭是在南非開普敦，曼德拉總統曾經囚禁過的監獄附近撿拾的。先生藉機給他們講述這位偉大民主英雄的故事，孩子們聽得津津有味，然後很珍惜地把小石頭放在各人的百寶箱中珍藏著。

兒子讀十二年級的時候，他班上品學兼優的同學亞當和他的父母羅林夫婦，邀請他一起去埃及的某個名勝古蹟度春假，兒子徵求我們的同意，我們欣然答應。亞當的幾個弟弟妹妹都是優秀的學生，羅林夫婦是非常善良、勤奮、有愛心的基督徒，在眾多家長中受到大家的尊重。我們非常開心兒子在高中畢業之前，能夠有這樣的旅遊經歷。

旅行結束時，兒子帶回來他無意間找到的一塊石頭，有湯碗那麼大，亞當的母親說，我兒子當即在路邊用其他的石塊把它敲開，裡面居然是淺紫色、非常漂亮的水晶石。兒子立即要把水晶石贈送給羅林太太，但是被她婉拒，說是要他送給自己的父母親。在幾天的相處中，羅林夫婦誇讚兒子是他們見過最有禮貌的男孩，讓我們很是欣慰他的表現。

二○二四年聖誕節 前夕，斜對門的鄰居唐娜送來兩份包裝精巧的禮物，除了一盒多式的可愛小餅乾外，在精美的禮物袋裡面放著一塊唐娜親手繪畫的美麗彩石，真是讓我驚喜。

唐娜的先生羅勃是名高中老師，廣受學生們愛戴，他交友廣闊，家中經常高朋滿座；唐娜則是一名沉默寡言、心思細密、多才多藝的人。疫情 以來，唐娜一直在家工作，還要照顧兩隻狗、一隻貓及庭院花草，周末居然還有時間彩繪石塊，真讓我佩服她把時間安排得那麼有條不紊。

我曾經見到她放在家門前那些美艷的石頭，非常讚賞，沒想到她居然記住，特地為我繪了一塊。對於友善的好鄰居，我充滿感恩。