在我此生，與「有機」之緣可謂不計其數。小學二年級時首次碰到有機一詞，當時在台灣念小學有一次國語月考考卷有個選擇題題目，問「有機可乘是什麼意思？」土裡土氣、剛從鄉下進入私立小學的我居然選擇答案「有飛機可搭乘」，笑壞了父母以及知情的同學們。

第二次見到「有機」相關的名詞是在大學，選修化學課程當中有一門課是「有機化學」，顧名思義是專門討論有機化合物的科學。有機物是指化合物在化學結構上含有碳、氫原子，連接其他例如氮、氧原子所形成的化合物。有機化合物與我們日常生活所需息息相關，不論是自然物例如澱粉，或者是人工合成化學物質如DDT殺蟲劑等，皆是有機物質。

自從步入教師生涯，與「有機」續緣的場合就不計其數了。由於所學專長與生態有關，因此在美國上課經常談到各種包含「有機」字眼的綠色名詞，諸如「有機水產養殖」（organic aquaculture）， 「有機農業」（organic farming）， 「有機水果」（organic fruit）等。顧名思義，這些名詞意指這些成品的生產過程，完全利用自然資源或者是過程不利用人工合成的物質，例如肥料、殺蟲劑，或者改造基因的生物物質。一般而言，這些綠色成品應該比較健康、無毒、營養，而且在製作過程能保持土地肥沃度，或是水源清潔而不影響自然生態資源。

由於不利用合成殺蟲劑控制病蟲害，以及不施肥促進農產品生長，一般而言有機農業的成品淨產值較低，生產成本較高，因此不太受一般以盈利為主的龐大農產品企業界歡迎。至於有機農業產品的滋味是否較佳則見人見智，各有利弊。

我在視頻上看到了有些批評有機桃子無味賣相差，甚至有些科學研究機構報導，沒有證據顯示有機農產品對於人類比較健康或營養；當然我也看過持相反意見的報導，多半來自中小企業和一些自耕農。然而，有關於這個話題給我印象最深刻的，是在十年前我在密西西比州傑克遜州立大學（Jackson State University）教環境科學時，討論有機養殖雞。

一名從海地 來的研究生以他為例，深感在家鄉野生飼養的雞，肉味鮮美而且吃過以後經飽，來到美國以後，在沃爾瑪 （Walmart）買來的非有機雞肉則肉味平淡且不經飽，常常不到三小時就覺得肚子又餓了；這番言論正好反駁坊間宣稱非有機雞肉味道以及營養價值不輸給有機雞肉。當然這些評論滋味與營養價值的言論，多少與個人的偏好有關係，然而有機產品的生產過程，避免大自然環境被人類製造的學毒物汙染，以及由於使用農藥造成人擇導致害蟲蔓延，則是不爭的事實。

現在在美國，即使最大的有機食物販賣商店好市多 （Costco）所販賣的食品，大多數還是非有機農業產生的成品，全食超市（Whole Foods）所販賣的食品也不完全是有機食物，原因就是大多數的客戶最在乎的還是價錢，同時也不在乎所謂的滋味或者營養價值。

至於殘留在果菜成品上的農藥毒物更非肉眼可見，遑論關心製造過程對大自然環境的負面影響了。

然而地球資源只有一個，多多支持有機農產品可說是利人利己，也能造福我們未來的子孫。