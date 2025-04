川普再次回歸白宮,可以形容成狂風襲來、巨浪翻滾,先是退出氣候協議和自由貿易協定,一會兒揚言要吞併加拿大,一會兒又想強占巴拿馬運河和格陵蘭島,眾多國家惶恐不安,不知道怎樣面對。除夕前後,政府以山呼海嘯的陣勢,突襲抓捕非法移民 ,一個個送上軍用飛機,鏡頭裡一個小女孩,安靜地跟隨她戴了手銬腳銬的母親上了飛機。

面對此景,我胸口一震,情緒跌宕起伏。我贊成川普政府關閉邊境,打擊非法移民犯罪,但我也知道,非法移民者中,大多數為貧苦大眾,只是想尋求美好生活,千山萬水到了美國,幹最苦的活,拿最低的工資。

二十八年前,我還是學生,那時候的美國對留學生寬容熱情,我在學校圖書館打工,就可以免掉昂貴的學費。周末在福州人開的中餐館 打工,一天的收入就可以應付一周的生活費。我記得中餐館有好幾個墨西哥偷渡來的工人,眾人統稱他們為:阿米哥(Amigo,西班牙語,朋友的意思)。阿米哥們吃苦耐勞,從切肉到刷碗,再到掃廁所,什麼髒活累活都扛得下來。

記得有一次,大廚因為待遇跟老闆吵翻了,在廚房大罵不幹了,餐廳裡的客人排著隊,湧來一波又一波,怎麼辦?氣急敗壞的老闆只好讓阿米哥頂上去,先應付一天再說。老闆的餐館是自助餐,每天就是那些炒飯、炸雞、春捲、酸辣湯,阿米哥在廚房打雜,看多也知道怎麼做,解了老闆的燃眉之急。

老闆乾脆雇阿米哥當長工,包吃包住,住在老闆家裡,一個月兩千五百美元,阿米哥不打麻將、不鬧漲工資,老闆很滿意。老闆家裡的華人長工跟阿米哥待久了,也學會了西班牙語,幾年下來,日常的溝通沒有問題。阿米哥健談,常跟我們聊天,他們來美國當然是偷渡,那年代很自由,給人蛇集團兩百美元,就坐車進入美國打工,在美國掙了一年的錢,聖誕節回老家休息半月,再花個兩百美元坐車回去,反正來去自由,說走就走。我當時聽著他們的故事,想起中國的民工去深圳打工,到春節便返鄉跟親人團聚。

那時自由如風,穿越高牆與疆界,雖然偷渡和黑工違背美國法律,但移民局睜一隻眼閉一隻眼,只要不殺人放火,你想幹啥就幹啥。美國媒體一直都承認,非法移民的奉獻融入了美國的發展和繁榮。

美國人常說,「That was then, this is now.」(過去是過去,現在是現在)。一百年前的歐洲人,只要能拿到一張船票去美國,下了船就可以當美國人。現在呢?就在二○二五年的大年初一,聯邦特工在佛羅里達(Florida)截獲了二十六名中國偷渡客 。個人如此渺小,時代的颶風席捲而過,裹挾一切,一粒沙落在身上,剎那間刀山火海。如果放在二十八年前,他們下了車就可以打工,賺下兩三年的血汗錢,找律師把身分搞定,就可以在這片土地上翱翔。

三十年河東河西,一回頭,故人難尋,歲月的洪流中,那些曾與我一起打工的阿米哥,命運的軌跡曾讓我們相遇,彼此的光影交織了難忘的風景,你們還好嗎?