在阿拉巴馬州 （Alabama）一個以煤礦和木材生產的小城賈斯珀（Jasper），高速公路巡警布朗在例行巡邏時， 攔下了一輛超速行駛的車輛。 這是輛豐田 （Toyota）旗下型號為塔科馬（Tacoma）的皮卡。布朗上前檢視，見開車的是一名年輕女子。女子見到警察時一臉驚慌，她知道將面臨一張超速駕車的高價罰單，這是她無法承擔的金額。

布朗見她沮喪又極度緊張，可見她從未經歷過這種折磨；檢查了駕照和有關汽車保險 的資料後，布朗發現一切都合乎規定，認為這是個循規蹈矩的人，於是請她下車，「讓我們一起談談好嗎？」於是，開啟了一場警官與平民十五分鐘的對話。

年輕女子的名字叫艾比，在一家飲料公司任職，是個收入微薄的業務員。她的夢想是成為一名護士，曾就讀比維爾州立社區學院（Bevill State Community college BSCC），後來為了湊齊學費，艾比不得不輟學去打工。無巧不成書，警官布朗也是BSCC的畢業生，專業是外科技術員，後來陰錯陽差當上了警察。

於是布朗提出了一個建議：「這樣好嗎？你答應我去追逐你的夢，完成學業成為專業護士。我不給你罰單。」

布朗遞出一張警告單，讓艾比震驚了，她原本以為會收到一張高額罰單，沒想到得到的卻是個忠告。「他攔下我的車，關心的卻是我的未來。」

警官布朗是兩個孩子的父親，一個七歲、一個三歲。他在日常巡邏中會遇到各式各樣的人，也經常與人交流溝通，深知人們會面對各種挑戰。他常給予人們忠告，認為這是該做的事，對他來說，艾比並非是個特例。

時光如梭，兩年後艾比終於在BSCC的護士班畢業了，她履行了自己的諾言，成為一名專業護士。自得到那張改變人生的忠告後，她一直保存著那張警告單，更經常想起當年警官的話，那段十五分鐘的對話影響了她的人生。

畢業典禮前夕，她邀請布朗出席畢業典禮，布朗欣然接受，很榮幸地見證了這一幕，並說：「這是職業生涯中最令我難忘的經歷。」

一張超速罰單改變了女孩的一生，由一個飲料公司的業務員轉身為一名專業護士。一張罰單引出了這一段佳話，正如美國的一句名言：「Everything is possible.（一切皆有可能）」