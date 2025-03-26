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憶亡友

麗蘋
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每到歲末季節，心中特別懷念早已故去的好友梅生。

我小學五年級時，從台中潭子搬家到北投，插班到北投國小五年級上學。那時對梅生印象最深刻的，是在班級學期結束的同樂會裡，她裝扮成一名軍人，和另一名能歌善舞，後來成為名歌星的張同學，在台上表演「賣餃子」舞台劇。看著她在全班同學前舉手投足，真是夠瀟灑。

我和梅生有緣，小學畢業升北投初中時，又分到同一班。高中和大學，兩人都考進同一所學校，只不過，分別是在日間部和夜間部就讀而已。

梅生的爸爸是一名和藹可親的國大代表，媽媽則是裹著一雙小腳的典型舊式家庭婦女。

初中時期，每當我到她家作功課，梅生媽媽總是笑咪咪地拿出準備好的點心和水果，讓我們可以一邊吃一邊寫作業。偶爾，梅生媽媽會在我們的面前嘮叨一番，抱怨「小鐵牛」實在是太調皮搗蛋、不聽話。「小鐵牛」是在老式社會傳宗接代觀念下，梅生爸媽所領養的一個小男孩。後來聽梅生說，他高中畢業以後唸了軍校，還滿不錯的。

初中畢業後，我們各自忙於學業和事業，見面的機會少了許多。所幸，在我來美深造前，很高興能在我的婚禮中見到她。後來兩個人分別在太平洋的兩岸，各自忙著自己的事業和照顧家庭。斷斷續續中，我知道她已經結了婚，而且擁有一對乖巧可愛的孩子；更有意思的是，她的先生與我是同行，而且在他的專業研究領域中小有名氣。

再次和梅生相見，是我三十多年前第一次回台省親的時候。初中老同學，幾個電話一打，大家歡聚一堂，海闊天空聊得很開心，梅生和我更不例外。這些年來，每次回台灣探親時，總能見到梅生。隨著通訊軟體LINE的出現，讓我們平日難得碰面的老同學們，天涯若比鄰般地勤於聯絡。不幸的是，也是在LINE上，突然看到梅生兒子告訴我們他母親過世的消息。和梅生兒子私訊時，他告訴我媽媽過世前沒有受太大的痛苦，而且說：「爸爸和妹妹都還好。」聽了這些話，讓我安心不少。只是先前約好了，下次回台灣時，我一定會去龍潭探望他們，或是她和先生來台北看我的約定，再也無法實現，真是我心中一大遺憾。

在人生的旅途上，我們或多或少都會交上幾個談得來的朋友，能和梅生相遇相知，是我的福氣，也是我們之間的緣分。

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