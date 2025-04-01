冰島 的韋斯特曼納（Westman）群島中，有一個叫埃德利扎（Ellidaey）的小島，這座小島面積一百一十九公頃，也是一個自然保護區，號稱世上最寂寞的房子就坐落於此地。

埃德利扎島上只有一棟建築物，這個狩獵小屋 （hunting lodge）外圍有鐵絲網，進入內部可看到有壁爐、沙發、桌椅，還有十個床位的臥室、廚房和儲存室，這些都是一九五○年代埃德利扎打獵協會建的，做為會員在打獵季節的基地使用。基地裡無水無電，所有家具用品都是用船隻運到島邊，慢慢運上懸崖，再移至屋內。

最具挑戰的是如何登島，這裡沒有碼頭，只有懸崖峭壁，一條登山梯沿著山壁垂掛，只有藝高膽大的人才敢爬上去吧？我們的導遊（正規職業是小學老師）是年輕人，笑說他絕不會冒這個險去攀爬。

搭船前往小島的旅程驚濤駭浪，上岸更恐怖：你得從船上跳到山壁，抓住綁在山壁的一根繩子，萬一沒抓穩，掉入冰冷的海水是避免不了的；一旦抓住繩索，你得靠著它爬上島頂，然後發現天地蒼蒼，只有自己一個人站在一個無人島上。

傳說曾有修道隱士住在這裡，過去居民靠捕魚、獵捉海鸚（puffins）和牧牛為生，然而到了一九三○年代，小島就荒棄了。

埃德利扎島西南方有赫馬島（Heimaey），是韋斯特曼納群島中最大者，以世上最大的海鸚聚居地出名。我們從大型遊輪改搭接駁小艇上岸，再搭遊覽車環島，從山上看海鸚在山腰飛進飛出，異常忙碌，眾人忙著拍照攝影。

我們這一批遊客，從地球的另一邊飄洋過海來到這個人口四千多人的小島，就只為了親眼目睹這自然生態，而且限定在五至七月期間才能親見飛到崖邊築巢的海鸚，八月初牠們就飛回海上過日子了。

提起冰島這個以水、火同源出名的國度，除了火山和冰川 共存的天然景觀吸引眾多遊客，近年來更以當地特產「煙燻海鸚」（smoked puffins）引來國外饕客。某住宅區裡一家餐廳內擠滿了喧囂嘈雜的顧客群，裡面夾雜著英語、德國 腔和法語口音，他們都是來此品嚐當地美食。某餐廳老闆說，為了應付來自世界各地旅客需求，從暑假狩獵季節獵人處大量進貨冷藏海鸚，以供全年需要。

一名住雷克雅維克（Reykjavik）的六十三歲當地居民說，二十年前他曾在韋斯特曼納群島嚐過海鸚，但是自從海鸚數量因大量捕獵而減少後，他不再食用。冰島是目前全世界唯一可以合法打獵海鸚的國家，但為了保護該海鳥，每年打獵季節已從過去的六星期縮減為十五天。

一名自然主義學者兼賞鳥導遊Richter說：人類可食用的東西這麼多，為何一定要吃海鸚呢？我們在欣賞自然美景時，是否也該為保留自然生態略盡綿薄之力？