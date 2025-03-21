冬天的加州 （California）陽光依然燦爛，老劉一大早將孫子送到學校後，便駕車來到核桃街（Walnut Street）的購物廣場，準備開始一天的外賣遞送工作。停車場裡聚集著幾個身穿外賣馬甲的同伴，老劉也下車湊上去和他們打招呼。

老劉和他們一樣都是華人 開辦的外賣平台的外賣員，年齡大都是五六十歲，被戲稱為「中國老爸」。在國內，他們中的大多數人已到了退休的年齡，處於不再為生計而奔波的享樂階段了，估計誰也想不到來到這異鄉後，又會主動地為美國人民發揮「餘熱」，幹起了送外賣的行當。

老劉兩口子當初移民來到美國，主要是來幫兒子帶孩子的，過了幾年，孫子漸大，老劉空閒的時間便多了起來，漸漸地生出了「好山好水好寂寞」的感覺，就想找點事打發時間，但苦於英文一竅不通，不知從哪兒下手。一日到中餐廳吃飯，偶然間看見一個年紀相仿的華人老哥取外賣，主動上前搭訕，感覺這行業很適合自己，於是趕忙拜師，那老哥也是個熱心腸，便帶著老劉跑了一個星期，老劉從此也就上手了。

一開始老劉還有點拉不下面子，不好意思將外賣平台的馬甲穿在身上，幹了一段時間後漸漸地發現，這兒的人對自己這個外賣員並沒有吹鼻子瞪眼的，反而還都挺客氣，沒有自己想像中的「職業歧視」。後來遇上的同行多了，一聊才知道這幫人中「藏龍臥虎」，過往在國內有當老闆的、當領導的、當教師的，和自己一樣，不圖這份工作來養家糊口，只為有個事做來打發時間，讓日子過得充實些。老劉也就豁然了，再不覺得穿上馬甲就低人一等。

像老劉這種狀況的外賣員不少，他們不同於把這當職業的人那麼拚，自己靈活掌握時間，覺得累了就休息。掙多了當然高興，掙少了也不怎麼抱怨。整天東跑西奔，活動範圍不再局限於自己居住的社區周邊，眼界也漸漸開闊起來，接觸的人和事多了，慢慢地感覺到自己也能融入身邊的社會，不再是個局外人了。日子過得忙忙碌碌的，也就不像以前那樣老惦記著國內的悠閒時光了。

一人一車奔跑在這異國他鄉的陌生城市裡，雖然有中文的導航指引方向，還是時常會遇上一些小麻煩，比如找不到取餐點、送錯地址等，剛開始常因此誤點。秉著「辦法總比困難多」的念頭，這群中國老爸們各顯神通，偶爾聚到一起就相互溝通學習，時間一長，漸漸地掌握了一些訣竅，工作幹起來也就順手多了。

雖然不是為了生計而奔波，但一天要連續開車八九個小時，對於這些五六十歲的老爸們來說還是有些辛苦，老劉有時也覺得現今不缺吃穿，自己找苦吃有些不值得，但轉念一想，出去跑跑總比閒坐在家裡好，況且掙美元還真有點兒讓人上癮，心裡也就釋然了。

師傅忽然給老劉發來訊息，說剛在微信 裡建了一個外賣哥們群，方便大家相互溝通，問老劉起個什麼群名好聽？老劉不假思索地回覆：就叫「奔跑的中國老爸」吧。