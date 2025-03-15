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入侵螃蟹之戰

欣欣
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根據報導，來自歐洲的綠蟹藉由船隻進到美國西部，已經給西海岸帶來嚴重危害：牠們破壞了本土蟹種生態，獵食幼小鮭魚，整平海草床，直到牠們遇到天敵─海獺才有了變化。

加州莫斯蘭丁（Moss Landing）的埃爾克霍恩沼澤（Elkhorn Slough）國家河海交會保留區，突然增加的海獺數量令科學家感到驚訝，更幾乎改變了原本已被綠蟹破壞殆盡的生態系統。

一八○○年代，藉著來自歐洲的貨船，這個綠色螃蟹搭便車似地進入北美洲，入侵美國海洋生域。二○二二年華盛頓州長更頒布緊急命令，花費一千兩百萬元，捕獲一百萬隻綠蟹（平均每捕捉一隻成本約為十二元）。在俄勒岡州（Oregon），捕蟹者被要求每出海一趟，至少抓回三十五隻綠蟹。

埃爾克霍恩沼澤區從二○○○年起就被綠蟹占領，慢慢地，在沒有人為介入的情況，專家們看到了令人驚喜的變化 。

南方海獺在十九世紀因毛皮被捕以致幾乎絕跡，一九一三年得到保護令，一九七七年進入受保護動物名單。因為沒有類似其他海洋哺乳動物的鯨脂層保暖，海獺需要常常進食貯存卡路里，由於大量的胃口需求，牠們看準了綠蟹當食物。埃爾克霍恩沼澤國家河海交會保留區是美國南部大量海獺聚集地，海獺的增加剛好彌補了綠蟹帶來的破壞，防止牠們繼續惡化當地的生態環境。

Elkhorn Slough國家河海口研究中心一名生態專家的一篇報告指出：海獺吃綠蟹有益海草皮，亦促進更好的水質，也間接幫助了海獺。二○○三至二○○四年間海獺數量極少，本以為綠蟹會占據埃爾克霍恩沼澤，但是還好沒有發生，所以我們應該感謝海獺的存在。過去他們每次在捕捉籠（trap）可以抓到一百隻綠蟹，現在連五隻都抓不到。

這樣看起來，大自然有它的生存模式，一個入侵物種的出現，引來天敵，藉著物競天擇的原則，自然對抗不受歡迎的生物，維持了生態平衡。

加州 華盛頓州 俄勒岡州

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