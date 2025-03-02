我和妻子從波士頓（Boston）遠郊的利特爾頓（Littleton）搬到市區以後，保險 公司的護士推薦妻子一家叫福壽樂的老人中心 ，說好周一上午七時半由該中心的車來接。到了周一，妻洗漱完畢，七時二十分便下樓去等車。奇怪的是，七時四十五分司機打來電話，說車到了請妻子下去，我大驚，告訴他妻子早在二十分鐘前就下樓了，他卻說在附近都找遍了沒有見到我妻子。我急忙下樓，果然妻子不在，急忙拿出手機打電話給她，打不通。司機說可能是上錯車了，安慰我說不會有事，有了她的消息他們就會把她接回來。

回到家，過了半個多小時再打電話給妻子，依然不通，微信 電話、視頻、語音均無回音。我有些擔心了，妻子雖然沒有老年癡呆，但已八十高齡，經常犯迷糊，要是有個三長兩短怎麼辦？於是急忙打電話請老人中心的護士報警。

警方立刻派了一名女警員來，詳細詢問妻子的身高體重、穿什麼衣服、帶著什麼東西、有什麼特徵等，看了妻子最近的照片，並用手機拍攝下來。

警察離開後，我一直惴惴不安，心裡莫名躁動，時而在屋裡踱步，時而打電話給妻子、發微信，像熱鍋上的螞蟻，亂飛亂撞的無頭蒼蠅。突然手機響了，原來是老人中心的護士，說警察在一樓大廳讓我馬上下去。我來到一樓定睛一看，三名警察圍在值班門衛的電腦前，正在察看監控錄像尋找妻子的蹤跡。女警招呼我過去，一幅一幅地回放，錄像畫面模糊，經過多次確認，終於辨認出從電梯走出的妻子，警員隨即用手機翻拍畫面。

此時，妻子用微信發來語音信息，我驚喜欲狂，趕忙點開讓兒子通過電話向警察翻譯。妻子說已經到了，這裡的人很熱情，伙食也不錯，叫她填許多表格，一切都好，不要掛念。意外的是警察並沒有表現出高興，認為妻子沒有說出她所在地點的詳細地址，不能認為她是安全的。我急忙與妻子聯繫，怪了，依然與先前一樣，所有聯繫都不通。我的興奮頓然消失，莫非剛才的語音信息是被脅迫的？我的心不由一陣發緊，為妻子的安危擔心起來，不停地用所有可能的方式與她聯繫，但聽到的都是可怕的忙線音。

就這樣提心吊膽地等，一直到中午十二時多，終於等來妻子發來一個視頻，說她馬上就回去，正在等候上車。從視頻中並沒有發現妻子有什麼異常，我的心稍稍安定了一些。我讓警察看了視頻中妻子的圖像，說妻子的安全應該不會有問題了，請警察放心回去。警察說圖像只有妻子臉部，沒有周圍環境，不能說明妻子是安全的。又等了一個多小時，妻子終於回來了，警察問她是否受到傷害？妻子一臉茫然地搖頭說沒有。原來是她糊裡糊塗上錯了車，去了一個叫福壽之家的老人活動中心。

警察確認妻子沒有遇到任何危險和傷害之後才離去，我看了看門廳牆上的掛鐘，已經是下午一時多了。我被警察的敬業精神深深感動，望著他們遠去的背影，心裡湧起一股暖流，感動的淚水模糊了雙眼。