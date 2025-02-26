蘿拉曾是美國賓州 費城（Philadelphia）一所公立小學的校長。十餘年前，她在我們的大學教育學院裡兼課，並協助督導職前教師的課堂教學實習。因為她與我的工作對接，我有多次機會與她交流探討美國教育的相關事宜。

蘿拉是自主性很強的校長，擁有豐富的教學經驗，對美國教育有深刻體認，她常高談闊論地分享公立學校 教育的觀點。她強調「藉考試引導教學」違反教育的原則，若學生上學只為考試，會失去學習興趣；也主張學生成績不彰，不該由老師承擔完全責任，老師們憑良心努力教學，應要多加鼓勵，而不該動輒以「解雇」做威脅。

蘿拉認為，當今美國教育面臨的最大的挑戰，就是全美公立學校都奉行「有教無類法案」(No Child Left Behind Act)。每學年末，三至八年级學生必須接受州政府的英文和數學標準化測驗評估，若未達標，學校會遭處分，導致教職員被解雇、學校被託管或關閉。為了能達標過關，許多校長對老師們施壓，要求加強應考準備，在課堂上，老師們只得花了大部分的時間在做測驗練習，而非正常的教學。

她發現學生們最喜歡的科目是社會和自然，最排斥的科目卻是英文和數學。為了提升學生的英語語文和數學能力，蘿拉要求老師們把社會和自然學科的教材融入在語文和數學的教學中，並採用多樣活潑有趣的教學活動來激發學生的興趣。在她的領導及同僚們的努力下，學生出席率有顯著的提升，課堂參與及作業表現也多有進益。

然而，蘿拉的學校坐落在一個貧窮的社區，大多數的學生皆來自中低收入 家庭，一般家長文化水平低下，不會幫助子女學習。學生程度參差不齊，有許多學生有語言及學習障礙，在學期中更常有初來乍到的新移民轉學生，老師們必須額外加時輔導才能幫他們跟上進度。

蘿拉擔心學生年度測試的成績不理想，可能會導致學區辦公室的責難，並造成許多老師的失業，因此她決定鋌而走險。在評估測驗結束的當天晚上，她悄悄地留在辦公室，匆促地塗改學生們的答案卷。

孰料，這一年該校的平均成績比往年高出許多，賓州州政府教育評估單位開始起疑，經過仔細檢查學生的答案卷，發現了非常明顯橡皮擦的抹痕，蘿拉只得俯首認罪。

她違反學校倫理與道德，破壞了教育體制，做了錯誤的示範。儘管有許多教師和家長站在同情的立場，為蘿拉辯護，宣稱教育當局者僅以「齊頭式的平等」為標準，做出極不合理的預期，迫使校長及教師們不得不出此下策以應付上級單位的要求，但是蘿拉已確實觸犯了法律，罪無可赦。

蘿拉遭法院起訴，被判詐騙（racketeering）有罪，終至入獄服刑兩年，校長的飯碗不保。無論她犯案的動機是否情有可原，作弊取巧實不可取。