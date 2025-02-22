位於伊薩卡西水牛街上的共享食品櫃。 （圖／作者孫青提供）

2022年1月8日清晨，伊薩卡（Ithaca, New York）下起了鵝毛大雪。窗外的雪花飄落在屋頂、街道和樹枝上，整個世界被覆蓋在一層潔白的冰雪中，彷彿上天打翻了一盤鮮奶冰淇淋，留下這幅美麗的畫面。坐在溫暖的小房間裡，暖氣開得很足，穿著輕便的衣物，外面的寒冷似乎與我無關。

偶爾，風呼嘯而過，撞擊窗戶的聲音讓我有些緊張，但很快它又停了，似乎在告訴我這只是個小小的玩笑。我拉開窗戶，閉上眼睛，感受寒氣撲面而來，靜靜地向這個冰雪世界打個招呼—它有一種令人沉靜的美，一種與世隔絕的安寧。

正當我沉浸在這片純淨的雪景時，大衛帶著食物闖入了我的溫暖世界，「海鮮拼盤、花椰菜、土雞肉，夠你吃一個星期了。」說著說著，他突然假裝嚴肅地告訴我，今天是周末，必須安排一個特別的活動。「這麼冷的天，不會是去冬泳吧？」我調皮地問，想看看他有什麼安排。

他掏出手機翻看郵件，笑著告訴我，今天伊薩卡校友會組織了一場慈善活動，目的是為經濟困難的社區填充共享食品櫃。「這麼有意思的活動，怎麼不早告訴我？」我回應，心裡滿是期待，卻也有些疑惑，「共享食品櫃是什麼？」

共享食品櫃是安裝在貧困社區的開放式櫃子，供有需要的人取用。活動通過校友捐贈食品，幫助居民渡過寒冬。為了確保食品安全，必須選擇耐凍、可長時間儲存的食品。大衛列出了購物清單：麵包、乾義大利 麵、燕麥片、乾豆、堅果、穀物棒和水果乾等。

我們驅車前往市中心的超市，推著兩個大購物車開始瘋狂採購，最後，整個後車廂和後座都被食品塞滿了。

然而，當我們開車到達那些離市中心近一些的食品櫃時，卻發現它們都已經被填滿了。那些櫃子裡整齊排列著麵包、燕麥片還有其他食物。我們站在那兒，低頭看著已經堆得滿滿的櫃子，臉上寫滿失望。幾秒鐘的沉默後，大衛歎了口氣，低聲說道：「大家真熱心，但我們的捐贈似乎沒地方放了。」

儘管如此，我們並沒有放棄。我們繼續開車，穿行在伊薩卡的街道上，尋覓新的空櫃子。終於，在西水牛街（W Buffalo St.）靠近陶漢諾克大道（Taughannock Blvd）的地方，我們發現了一個空櫃子。我們小心翼翼地把食品擺放進去，確保每一樣都能恰當地放在其中。當我們終於完成任務時，大衛欣喜若狂地說：「瞧！我就說吧！我們一定能完成任務！」我點點頭，心中湧起一股溫暖。

當我們偷偷站在已經塞滿食品的櫃子後方，觀察著是否有人走過時，突然有一個人停下了腳步。他蹲下來，從櫃子裡拿出一袋麵包，緩緩放進手提袋。我看著他的背影漸行漸遠，心裡湧起一股莫名的感動。雖然我們做的事微不足道，但這些食物卻能為他人帶來一絲溫暖和希望。寒冬中的食品櫃，如同這片冰雪的世界裡的一點光亮，一片溫暖。

這次活動讓我體會到，生活中的善意雖然小，卻足以改變他人的生活，哪怕只是暫時的溫暖。它們像飄落的雪花，雖然渺小，但最終能匯聚成一片銀裝素裹的世界，帶給每個角落的人希望與溫暖。