筆者畫的秋天景色。（圖／作者林良姿提供）

長年筆耕，運用的都是掌管語言思維的左腦，我擔心較少使用的右腦會日漸退化，因此萌生了學習畫畫激活右腦功能的念頭。一年前，我在洛杉磯 （Los Angles）的舞象基金會（Dancing With The Elephant）網站，找到「療癒系心靈粉彩」線上課程，三堂課總共收費三十美元。因我以前在學校的專業是心理諮商，對藝術治療也很感興趣，所以便報名參加。

準備好上課工具，有二十四色乾式粉彩、一公分寛的紙膠帶、長寛各為十五公分的圖畫紙、剪刀、美工刀片、鉛筆、橡皮擦，以及廚房紙巾等所需材料，我滿懷期待地開始上課。授課的玫子老師遠在台灣，說話輕聲細語非常溫柔，每堂課圍繞一個主題，引導我們深思、分享，並學習運用粉彩作畫，在色彩柔美淡雅的塗抹中發揮創意，釋放情緒和生活壓力，達到心靈療癒的功效。

第一堂課主題是「幸福的滋味」，課堂一開始，我們回憶起童年時家人為我們取的小名，重溫兒時備受嬌寵的幸福時光，並試著重新定義「幸福」。當輪到我分享時，我提到童年時家人用來呼喚我的小名「啊姿子」，那宛若日語發音的親切暱稱，至今仍在我心中縈迴難忘。然而隨著外婆和父母相繼離世，再也没有人如此喚我，說到這裡，悲傷如潮水般湧上心頭，我一時哽咽，竟然無法繼續說下去。

分享環節結束後，老師教導我們創作甜美浪漫的愛心粉彩畫。首先，我們用剪刀剪出幾片心形紙片，輕輕地覆蓋在貼有膠帶外框的圖畫紙上；接著選擇心儀顏色的粉彩條，用刀片將其削成細粉，然後用指尖蘸取粉彩，細緻地為心形外圍的背景上色。背景完成後，小心移除心形紙片，再用紙遮住背景，將留白的心形圖案填上不同色彩。這些柔美溫馨的愛心圖樣，象徵著幸福的滋味，也是我們的美好回憶與情感寄託。

隔周的課程，運用自己剪的山形紙片，我們畫出連綿的山巒，比喻人生中經歷的旅程，曾經攀爬過的各種山脈，跨越過的高山和低谷，也代表曾經克服的種種難關和險阻，從中檢視過往，展望未來。

最後一堂課，我們聚焦於何謂「無價之寶」，探索生命中最珍視的事物。在創作過程中，我領悟到每個人自身便是獨一無二的無價之寶，透過描繪色彩斑斕的鑽石，重新感受到生命的珍貴與意義。

上完這三堂課後，我就愛上粉彩畫了，其輕盈柔和的色澤，手指沾粉塗抹的趣味，以及創作過程中所帶來的寧靜祥和，有心靈療癒的功效。不須畫得很精細，就可呈現朦朧浪漫的美感，很適合我這種喜歡色彩，但不擅長畫輪廓線條的新手。

之後我在YouTube 上，陸續發現許多免費的粉彩畫課程，便跟著練習。我特別喜歡描繪四季風景，春天桃紅的櫻花樹、夏天馥郁的紫色薰衣草、秋天金黃的落葉與碧綠的湖水，以及冬天可愛的雪人與充滿節慶氣氛的聖誕樹。每完成一幅作品，我都會拍照留存，由衷地感謝這些無私分享教學的藝術工作者，他們的慷慨傳授讓我受益良多。

雖然我的美術基礎薄弱、筆觸稚拙、構圖不精確，色彩運用也不夠嫻熟，但每幅作品都反映出我的夢幻情懷，傳遞著我隱於塵囂下的少女心。對我而言，粉彩畫不僅是一種藝術創作，更是如同春雨般溫柔的心靈療癒，讓我在日常中重尋內心深處的恬適與浪漫，為我的生活增添了許多綺麗繽紛。