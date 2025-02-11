家中牆上的掛鐘不走了，換了兩次電池都不管用，估計是機芯被潮濕的空氣腐蝕了。這個掛鐘的外框是鐵製手藝，指針還是鏤空的，看上去也像是一件藝術品，這麼好看的掛鐘就此廢棄，覺得有點可惜。於是我想著，能不能讓它發揮餘熱，便一直沒把掛鐘從牆上摘下來，思量著不當掛鐘，或許可當擺設品。

落實這個想法之前，我也想過，為什麼同樣在溫哥華（Vancouver）生活，別人家裡怎麼沒有發生這種事情？我想是「成也蕭何，敗也蕭何」，都是這個掛鐘設計惹的禍，沒有玻璃罩保護機芯，讓潮濕的空氣長驅直入。

溫哥華三面環海，雨季比較長，所以空氣濕潤，公寓和大部分House都配有烘乾機。為此當地人感到無奈，還戲稱溫哥華為 「雨哥華（Raincouver）」。在這裡，天一晴朗，太陽一高照，有些House的後院便有一景，居民拉出帶鐵輪和搖把的晾衣繩，晾曬出一串串衣服。

這個掛鐘停了一周以後，我覺得可以嘗試廢物利用了，便想把鏤空的指針撥到整點時間，但具體撥到六點或是八點？讓我猶豫了。撥到六點，人們會想到夕陽西下的時候，落日餘暉非常好看，但就是稍縱即逝，下沉得太快，讓人容易有感慨；撥到八點，誰都知道是朝陽冉冉升起的時候，會有蒸蒸日上的感覺。最終，我把鏤空的指針撥到了八點，希望家中運勢永遠像八點鐘的太陽。

然而，前幾天家裡來了客人，人家無意當中，瞟了一眼我家牆上掛鐘，我從她的眼神中看出來，不是那麼一回事，而後意識到，人家想的多半和我的寓意不一樣。

於是我換位思考，家裡的掛鐘不管準不準，只要轉動，就證明家裡在運轉。如果家裡的掛鐘不動了，那意味著什麼？儘管自己有良好的願望，但別人不見得能理解；儘管時間過得太快，誰都想讓它停一停。你想把掛鐘的指針停在八點，寓意美好，可在文章當中，只要一說時間定格在某一瞬間，往往也不是什麼好事了。

家裡的掛鐘不動，家裡就顯得死氣沉沉，也像是國家的各部門不運轉了，官員都不幹活，那不就是代表停擺了嗎？事情也就變成大事了。這不是危言聳聽，某國家就出現過黨派之爭，政府部分機構幾次都面臨停擺的風險。

從家事到國事，又從國事到家事，我想明白了，掛鐘的作用就是看著它走動，如果不走動，外觀和設計再好也沒有用，況且家裡如雞肋之事，又何止一個掛鐘。這就像時間對於一個人一樣，只有唯一，沒有其他意義。