美國初秋時，正逢南美早春，從住家不遠的舊金山 （San Francisco）機場出發，前往智利首都聖地牙哥（Santiago）。到達當地時，第一眼覺得老舊，但悠閒地漫步其中，愈來愈覺得靜美。

在飛往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的上空，看到的是不太規則的田字格上，懸浮著朵朵白雲，猶如棉絮，更似萬家炊煙，好似夢遊仙境。晚上動人的探戈舞表演和拉美特產empanada美味餡餅，消除一天的疲勞。

壯觀的伊瓜蘇大瀑布（Iguazu Falls）、熱情奔放的舞蹈、豐盛的巴西烤肉、類似藍莓的Carafate漿果、令人唏噓的動人愛情故事、世界上為數不多的活冰川 也就是著名的菲茨羅伊峰（Fitz Roy），令整個行程驚喜連連。烏蘇懷亞（Ushuaia）的南國風光，看千里冰封與萬里雪飄，原來冬天也可以這麼生機盎然，美得令人驚豔。

最後來到鬼斧神工的智利百內國家公園（Torres del Paine National Park），沿途湖光山色，堪稱一絕。有的湖面尚結著薄冰，但也有如鏡子般清澈見底，映著藍天、白雲、雪山和樹木，更有那藍中帶綠的純淨景色，那藍錦緞似的湖面上，起伏著一層微微漣漪。百內（Paine）既有大漠的粗獷，又有湖泊的秀麗，那雄鷹展翅般的雪山，更是威武雄壯，美得令人窒息，我們還很幸運地近距離巧遇難得一見的美洲獅。

一再聽說在百內徒步有如畫中穿行，可以盡享無敵美景，不愛運動的我，對於徒步總是生畏，但終究禁不住誘惑，還是報名參加了當地旅行社的徒步團，一天走了兩條山路。整整三個半小時的陡峭上下坡，而且要保持一定的速度才能跟上隊伍，對我而言實非易事，全程自然一直走在最後面。所幸導遊非常耐心專業，一路陪同聊天，讓我能放鬆行走並調整呼吸，不時教我如何正確使用拐杖，得以借力。

一路埋頭趕路，曲徑通幽，到了半山坡，突然被眼前的景色給驚呆了，腳下是一個橢圓形、像藍眼睛般深邃，令人迷醉的湖，平靜如鏡的湖面上，倒映著灰色積滿白雪的山峰，如奶油般融化在湖中。眼前的美景已無法用我貧乏的文字描述，寒風凜冽，身上卻是熱呼呼的，微微出汗，內心則是充滿愉悅，加上一絲絲的自豪，回想一路行走的艱辛，暗自感嘆真是值得。

整整三周的旅程，運氣很好，所到之處雖也遇到雨雪交加、狂風呼嘯，但每到一處夜晚天氣不好，但白天遊玩的時間，老天總是幫忙，大多晴空萬里。不過南美的風也是任性，經常幾乎可以把人快吹起來了。

南美有不少世界第一，初到時會不自覺地拿伊瓜蘇和尼加拉大瀑布（Niagara Falls）相比，看到冰川想到阿拉斯加（Alaska）；看到沿途風光和地貌想到冰島（lsland），百內也令人想起秀美壯觀的加拿大班芙國家公園（Banff National Park），但無論怎麼比，應該說各有千秋。

時間久了，愈來愈體會南美自身的韻味，領略到了異域風情，這裡處處都有北美的影子，但又不同；時間久了，更體會了異域文化，只要不在大城市，還是很有安全感。小鎮居民大多淳樸，遇上懂英語的出租車 司機，聊一聊就可以包上一天的車到處遊玩。

每天背著一疊現金東遊西逛，付帳時大大方方地慢慢數著，雙方點過後豎起大拇指，一聲OK和一個微笑，就此別過。漸漸忘了在美國處處刷卡的日子，更忘了在中國一機在手全部搞定的消費，感覺穿越到了上個世紀，真可謂不虛此行。