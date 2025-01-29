從尼亞加拉瀑布（Niagara Falls）回我們所居住的「五甲方舟」農莊，大約車程十到十五分鐘，如果我們走的是奇葩瓦小鎮（Chippawa）那條路，車程就是十五分鐘，雖然遠了一點點，卻可以順道去喝咖啡 、看碼頭。

咖啡喝的其實是加拿大 到處都有的連鎖店咖啡，碼頭更是常見，但是奇葩瓦這個碼頭加咖啡，卻意外擄獲了我們的心。

第一次是不經意造訪，只想吃喝點什麼，就在寬闊的停車場把車停好，推門進了店。停車場綠籬上還立著美麗的木刻雕塑作品。從咖啡店的大窗看出去，有一側似乎過了馬路另有天地，吃飽喝足後推門前往，發現過了馬路便是河岸，河上建了碼頭、棧橋，有人在一頭垂釣，另有一群年輕男女在一頭嬉戲、做日光浴。

突然間有個大男孩從河裡游過來攀上棧橋，停都沒停，就沿棧橋跑上馬路，再奔往公路另一端後右轉，那裡是另一方向的公路，築有一座高高的橋梁，他上橋想幹嘛呢？只見他上了橋，攀過橋上護欄，然後一躍而下。我們看到時簡直驚呆了，橋面與水面落差至少二、三十公尺，而且河道上不時有船隻來往。

有的是慢速的釣魚 船、派對船、手划小舟，有的則是快速的汽艇、甚至還有水上摩托車，大男孩就這樣縱身一躍，萬一撞上穿過橋下的船就不得了，但他卻有恃無恐，但願他真的看清楚了左右都沒有船來。

大男孩跳下後，就游一段、跑一段，精力旺盛旺地來回進行。然後在棧橋上曬太陽的女孩們，也站起來往橋上走過去，原來這裡是他們跳水、游泳和曬太陽的場域。

在碼頭上看兩岸、看水和看船，構成一幅動人的畫面，原來只想來喝杯咖啡，沒想到意外看到了這麼美好的跳水演出。

雖然這是加拿大人的日常生活，拿來和台灣比對，卻是稀有。台灣父母豈能容許孩子從船來船往的高橋上躍入水中？父母親還沒來揪回家之前，恐怕警察先生早已前來勸阻了。

後來我又在其他大橋上，看到同樣的跳水動作，這確實是人家的日常。我還在一些社區看到水泥建造的極限運動場，大小朋友們穿著溜冰鞋、直排輪在上頭奔馳跳躍，也有人騎著越野單車在高速俯衝、翻滾，大家各玩各的，認真又盡興。

我也因而想到台灣的父母親，也能容許子女如此玩嗎？會不會擔心水泥太堅硬，沒有軟墊也沒有防護，萬一孩子摔破皮、撞到骨折，又或是後腦著地，那該怎麼辦？

這家咖啡店就這樣變成我們愛去的地方，去了幾次以後，透過Google地圖才發現，原來這條河竟是我們家門前小河的下游段。我和兒子不止一次划船遊河，或往上游去，或朝下游划，但擔心體力，遊賞的河段並不曾太遠，其實只要我們朝下游努力，沒有太遠便可扺達這個咖啡店旁的碼頭，可惜直到我們把「五甲方舟」農莊賣了，始終沒有沿著水路來過。