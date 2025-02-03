費爾霍普（Fairhope）是一個有兩萬多人口的小鎮，位於美國阿拉巴馬州 大城莫比爾（Mobile）的東邊，依著墨西哥灣 ，以美麗的街道馳名。

因訪友之故前往莫比爾，就順道去費爾霍普探個究竟。車子一轉進費爾霍普，瞬間五顏六色的花朵迎面而來，每個街角、路燈滿是花朵，牽牛花樸實簡單，反而令人十分驚豔。幾棟古老建築改建的畫廊、藝術館，都充滿著南方獨特風格。

當地漁民百年後默默守著小海灣，晨曦出海，傍晚回航，其間鎮上居民悠閒地互動，平淡地過著上帝賦予的每一天。

作家溫斯頓·葛魯姆（Winston Groom）來自費爾霍普，他曾是紐約時報的戰地記者，走遍世界各地，嘗盡生死悲愴，最後決定回歸故鄉當全職作家。故鄉的氛圍經常不經意撩動過往回憶，有一天，面對兒時垂釣的渡口，想起鎮裡曾經有一個智障男孩，身體雖有缺陷，個性卻耿直、單純、善良，最終走出一段非凡人生。

這個勵志故事促使他寫下「阿甘正傳（Forrest Gump）」，小說出版後震撼人心，改編成電影更是讓費爾霍普聲名大噪。然而，小鎮絲毫不受影響，依舊朝迎晨曦，夜送夕陽，把小海灣打理得安穩祥和。

我一走進街口的咖啡廳，鎮民馬上送來親切的眼神道早安，令人不禁愛上這份千金難買的和諧。走到隔壁書店 ，書架上一本十分平庸的薄薄小書，不知怎的就是吸引我，作者是費爾霍普詩人葛雷哈里森（Gregory Harrison），讀了幾首，頗得我心。

付帳時，櫃台小姐告訴我這本書免費，作者要送給有緣人，內頁有作者的簽名。我聽了受寵若驚，全身僵住，不敢想像二十一世紀資本論高漲的美國會發生這種事，莫非我的時空錯亂了。

拿著葛雷哈里森的著作The Tide of the Evening Shadow走出書店，心頭起伏不定，剛剛發生的事太過突然。站在開滿春花的街口，吸幾口費爾霍普特有的氣息，慢慢地緩和心情，好一陣子才回過神來。

是什麼樣的社會氛圍和精神教養，會讓費爾霍普如此簡單、善良、和諧？不僅孕育了智障而仍保有美麗心靈的阿甘，又毫不保留地擁抱我這從東方浪跡而來的愛詩人。一個看似平凡的小鎮，卻擁有這種雍容大量的風範。

離開費爾霍普前，再看一眼這個不尋常的小地方，一陣清風拂過臉龐，似乎要告訴我，費爾霍普是上天賜予的烏托邦，傳說中的香格里拉，也是陶淵明筆下的桃花源。