筆者在三十多年前，於出租房大門前留下的紀念照片。（圖／作者彭素綺提供）

最近我在德州 達拉斯（Dallas）的出租房頻頻發生事故，有六個月之久，替我管理房子的公司找不到租戶。我從一九八七年搬來北加州矽谷 桑尼維爾（Sunnyvale），房子就開始出租，多年以來，這是從來沒有發生過的情況。

兩年前，出租房曾經大翻修，也是在可以接受的範圍。日前保險公司提出要求翻修屋頂，我特地去找出一張照片，那是當年我剛搬入新屋時，歡喜地拍照留念。韶光荏苒，三十六年的時光匆匆而過，這期間我離婚了，做了單親媽媽，幸好有摯友在身邊給予精神支持。

我是O型獅子座，屬於外柔內剛的人，任職期間，上司非常讚賞我的工作態度，因為我很理性溝通，但是也不允許對方有不守規範的行為。我對待房屋管理公司也是一貫作風，該修理的一定修理，幸運的是，公司有職業道德，修理費用都會替我比價。

因為房子占地大，草坪要靠房客修剪，德州的房屋管理很嚴格，長度超過規定，就會發通知要求修剪。通知單會同時寄給屋主和房屋管理公司。

我在德州居住將近十年，還記得一九八七年搬家到矽谷（Silicon Valley）時，兒子因為捨不得和好友分開，在車內哭了很久，我也陪著流淚，畢竟德州是我們來美國第一個落腳的州。