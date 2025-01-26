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過年吃水餃

叢中笑
筆者今年自己包的過年水餃。（圖／作者叢中笑提供）
筆者今年自己包的過年水餃。（圖／作者叢中笑提供）

聽人說：「好吃不過餃子」的俗語，不過依我看來，過年吃餃子就是中國人在辭舊迎新之際，祈福求吉的傳統習俗。

關於餃子的來歷與傳說，網路上的版本層出不窮，對中國人而言，餃子好吃不僅是對各種餡料精心調配，而是更注重過年吃餃子的意義深遠，自然而然過年吃餃子就成為北方人年夜飯的習俗。

我出生於中國山東煙台，算是一個道地的北方人，後來在我二十七歲時，遠嫁後移民到美國北加州聖塔羅薩（Santa Rosa）。在我小時候的記憶中，每逢佳節或迎親送友，北方人總是少不了要吃一頓餃子，雖然日常生活中，我們有時也吃餃子，但過年吃餃子寓意尤甚。

小時候，我家從除夕開始，母親便忙得不可開交地準備餃子餡料和麵團。通常餃子麵團的調和比較簡單，就是用中筋麵粉在溫水中加一點食鹽，再與麵粉調和在一起揉成麵團，然後再把麵團放在密封的器具，這叫「醒麵」。

準備餃子餡料和張羅麵團相比，那就複雜得多了，母親會將上好的五花肉去皮，切成小碎丁後，再加佐料放在冰箱裡醃製一夜，這叫「醬肉」。第二天，再將韭菜和大白菜切碎，攪和一起再調味，這時母親會先包幾顆水餃嘗味道，再做調整。當然，這些工作通常都是在臘月二十九和三十的早上完成，之後就是準備臘月三十的年夜飯，包餃子的序幕就正式拉開了。

我們一家人會邊包餃子邊聊天，說說笑笑，那溫馨的情境讓我幼小心靈，萌發出許多天真、快樂和幸福的種子，彷彿餃子就是甜蜜回憶的象徵。

因為我是家中三個女兒中最小的一個，所以那時候我通常沒資格包餃子，取而代之的是我兩個姊姊可以包餃子，我唯一的任務就是擀餃子皮。儘管我家的年夜菜有魚、肉、蛋、年糕等料理，但年夜飯的主角就屬餃子了。

正月初一的早餐，我們還是吃餃子，母親會把年夜飯剩下的餃子煎來吃。常聽母親說，因為餃子形狀十分像中國古代元寶的形狀，所以大年初一早上吃餃子，寓意就是「招財進寶」。還有餃子餡的寓意就是便於人們把各種祝福一起包到餡料中，以及包進人們對新年的期望，例如芹菜餃子寓意「勤奮上進」、韭菜餡的餃子寓意「長長久久」、大白菜和豬肉餡的餃子則意味「闔家團圓」等。

如今我已經移民美國三十幾年了，我從一個不會做飯的小姑娘，到現在人人誇我包的餃子好吃，我的朋友們聚會都點名要我包餃子帶過去，甚至連他們的親朋好友都問我是否參加聚會，等著吃我包的餃子。我的兩個女兒及她們的家人，也都十分喜歡吃我包的餃子，女婿是個道地的白人，他也不例外。女兒們常說，我包餃子的數量，比當年她們姥姥包的餃子還多了。

餃子是中國飲食文化的一部分，這種傳統已成為一種文化標誌，傳播到世界不同角落，所以各種膚色的人們開始學著包餃子、吃餃子，甚至愛餃子。新年吃餃子的習俗，也愈來愈成為一股潮流，吃下「元寶」更吃進不同的祝福，祝大家新春快樂。

餃子皮 移民 加州

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