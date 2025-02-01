大學剛畢業時，我找的第一份工作，也是我人生中第一次正式面試，地點是在紐約州眾議院 （New York State Assembly）。當時我對「Assembly」這個詞的意思不太理解，以為是在一家Assembly工廠面試。

面試當天，我懷著忐忑的心情在來到眾議院辦公室，來往的職員們步伐急促、神情嚴肅，整個辦公室氣氛格外正式且莊重。我心中有些緊張，腦中不停地演練著可能的面試問題，試圖讓自己看起來自信些，但Assembly究竟是什麼？這是一個什麼樣的公司機構？我完全不清楚。

不久後，一名面容嚴肅的主管出現在門口，然後開始自我介紹，他的聲音低沉有力，讓我感到一股無形的壓力。他翻開了我的履歷，微笑地問道：「妳對我們眾議院的工作，了解多少呢？」

我不敢說謊，只能老實回答：「其實我對Assembly的具體意思並不太了解。」主管笑了笑，似乎見怪不怪，然後為我簡單解釋了一下紐約州眾議院的功用。他說，Assembly主要負責立法、決策和服務選區居民，我聽完後心中感到壓力陡增，意識到這份工作涉及的責任，遠比我想像中重。

接下來，他的問題逐漸深入，他突然問道：「請問妳是哪個黨派的？」這一刻我有些愣住，完全沒想到會被問這樣的問題，然後我回答：「我是無黨籍的。」主管的表情顯得有些驚訝：「為什麼會是無黨籍？」他問道，語氣中帶著一絲探究。

我深吸一口氣，謹慎地回答：「我目前持有的是綠卡 ，還不是美國公民，暫時無法加入任何政黨，但是幾個月後就可以參加公民考試了。」他聽後微微地點頭，但我仍有些疑惑：「這很重要嗎？」我試探著問道，心裡還在揣測這個問題的意義。

他略微沉默，然後點頭：「當然重要，妳現在來面試的是政府職位，對黨派立場和忠誠度是必須考慮的因素。即使妳是無黨派，也必須保證不會支持對立黨的政策。」

他的話讓我有些不安，因為在我的理解中，工作能力和專業素養應該是考核的核心，而黨派立場似乎更像是私人選擇。見我有些困惑，他解釋說：「在政府機構工作時，黨派立場會直接影響妳對於政策和議題的態度，這對我們的工作方向非常重要。」

這些話在我腦海裡回響，讓我第一次意識到，在美國的政治環境中，黨派觀念根深蒂固，並且無法輕易迴避。我原本天真地以為無黨派能保持中立，專注於工作本身，但現在我才意識到，無論在哪個政府部門，政治立場的鮮明甚至是必要的。

隨後他詢問我對一些比較專業性的問題，畢竟我是來面試軟體程式師，我盡量表達自己的看法。面試結束後，我起身準備離開，主管站在門口，沉默片刻後對我說：「如果妳決定進入我們的體系，就要考慮清楚，妳的政治立場應該與這裡的環境契合。」

回家路上，我的心情很複雜，這次面試讓我深刻地感受到政府工作的特殊性，也讓我重新思考自己對工作的期待和價值觀。我知道這樣的職位會帶來光鮮的履歷，但同時也可能會約束我原本的自由。

人生路上有太多需要學習的，而不僅止於專業而已。這次面試成了我人生中的一課，讓我明白，並非所有工作都如想像中單純，特別是涉及到立場、價值觀和忠誠度的時候。