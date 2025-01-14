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智慧

茄子

我家附近有一座教堂，教堂外有一條信仰之路，沿途設有幾個信徒認養布置的小站，分別是「善良Kind」、「歡迎Welcome」、「信心Faith」、「慷慨General」、「讚嘆Wonder」、「Thankful感恩」以及「Wisdom智慧」。

「智慧」小站和其他站都不一樣，它不似「善良」裡有各色鳶尾花，初夏時沒有蝴蝶般細緻繽紛的花朵；它也不似「歡迎」裡的中央有一株枝葉繁茂桑葚樹，炎夏時沒有翠綠樹傘下的石椅供人們涼爽休憩；它也不似「信心」裡的綠意盎然、錯落有致，沒有修長的五節芒及噴泉似的狼尾草；它也不似「慷慨」，沒有薰衣草散發清香，也沒有可愛溫暖的燈泡布置。「智慧」小站閒置多年，沒有人認養，經年長滿雜草。

丈夫與我經常到教堂的信仰之路散步，經過時愛隨口拿「智慧」小站打趣，我們會笑說，為何沒有人認養「智慧」？因為沒人敢自稱有智慧；又或者是嘲笑它枉有「智慧」的稱號，卻是雜草叢生、茅塞不開等。

後來閒置多年後，終於有人認養「智慧」小站，大前年時的深秋時節，認養人拔除雜亂的野草，種下三株柏樹苗以及幾株矮杜鵑。可惜那些小樹苗太遲種下，內布拉斯加州（Nebraska）林肯（Lincoln）市的冬天又長又嚴峻，小樹苗來不及扎根便凍死了。

隔一年，認養「智慧」小站的人改變作法，於春末夏初時種植白色雛菊及鮮豔的彩葉草等花草，那些嬌嫩的草本植物，卻在內布拉斯加州的驕陽下乾枯殞命。

眼見「智慧」小站整頓兩年都不成功，丈夫與我更是貧嘴，暗地裡嘲笑這認養人不太懂園藝，又拿「智慧」打趣，笑說認養人接下認養「智慧」小站的任務，卻沒有園藝的智慧。

又隔一年，認養「智慧」小站的人再次改變作法，這次成功了。去年初春時，認養人早早種下森林鼠尾草、黃色雛菊和紫錐花等，在對的時節種植適宜的植物，後來「智慧」小站的植物欣欣向榮，很快就開滿紫色、黃色和粉紫色的花朵。

我與丈夫駐足欣賞「智慧」小站的新面貌，我們收起毒舌，讚賞認養「智慧」小站的人，並沒有因為失敗而放棄，也為他終於成功將「智慧」變成美麗宜人的小站而感到高興。

我突然心生感觸，誰說犯錯誤、失敗就是不智慧的表現？懂得從失敗、錯誤中學習，豈不也是一種智慧？認養「智慧」小站的人，這兩、三年來改正錯誤，不斷地嘗試，最後終於成功，不正是一個好例子嗎？

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