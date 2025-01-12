日前我和老公參加巴拿馬郵輪之旅，終點站回到美國佛羅里達州艾弗葛列德斯港（Port Everglades）下船，我們不想直接搭飛機回家，太枉費了從佛州到加州矽谷這段優美景色，於是我們選擇了搭乘Amtrak火車返家。

Amtrak就是美國國家鐵路（America Track）這兩個英文字母的組合，下船後我們在附近旅館住一晚，次日一大清早叫Uber前往羅德岱堡（Fort Lauderdale）車站上車，這班火車起點站從邁阿密出發，終點站是紐約，這條路線有個很美的名稱叫銀色流星號（Advance Silver Meteor）。我們買的車票是一個月內可以搭十趟，每人四百九十九美元，也就是如果從邁阿密上車坐到紐約下車，那就是一趟，但是我們中途在華盛頓DC下車，也是算一趟。

從酷熱的佛州到了旅途中的第一站華盛頓DC，雖然早有心理準備，下了火車還是覺得特別冷，趕緊去超市購買食物補給品，然後就在附近的博物館逛逛。因為DC已來過很多次，下午直接前往車站，繼續旅途中的第二站亞特蘭大 （Atlantic）。

我們是第一次到亞特蘭大，這裡比DC更冷，我們在此住了兩晚。在亞特蘭大時，我們參觀了知名的水族館，有現場的海豚海獅表演和可口可樂 公司，品嘗全球各國各地的可口可樂相關產品，真是不虛此行。

第三站是紐奧良（New Orleans），因為時間緊湊，所以這一站我們只有在Hyatt Regency留宿一晚。第四站是德州 聖安東尼奧（San Antonio），去了高塔與河濱步道。第五站是德州達拉斯（Dallas），老公有大學同學住在此地，所以我們專程安排到沒來過的達拉斯，因為德州儀器雇用了老公的同學，也讓他在此過一生，有他們當嚮導，我們去緬懷年輕有為的甘迺迪總統被刺殺之處，品嘗德州的傳統烤肉店。

第六站是馬瑞科帕（Maricopa），因為沒有火車直達鳳凰城（Phoenix），所以我們在馬瑞科帕搭Amtrak安排的接駁車，送我們前往第七站鳳凰城，在此住宿三晚，與老公大學同學夫婦加上我們總共四人進行一日遊，在當地參觀了仙人掌公園及亞利桑納州立大學（Arizona State University）。

從鳳凰城返回，同樣我們要回到第八站馬瑞科帕去搭接駁車，但是只有半小時的緩衝時間，我們搞不懂為什麼給我們這麼緊湊的時間？Amtrak要求拖運行李要在一小時前抵達，愈是擔心害怕，果然說有車禍，接駁車無法準時抵達，遲到了二十分鐘，司機先生自己都很緊張怕無法完成任務，急起直追，後來竟然準時把我們送到馬瑞科帕車站，行李也託運到了。

坐上火車前往第九站洛杉磯（Los Angeles），愈來愈接近我們家了，旅途也漸入尾聲。洛杉磯是我年輕時踏入美國領土的第一站，來過最多次，每次來仍有新景點可去，這回我們搭輕軌去聖莫尼卡（Santa Monica）碼頭。

第十站是聖荷西（San Jose），再從聖荷西叫Uber回家。這趟旅程總共花了十六天，好幾個城市都是首次拜訪，眞是很難得的體驗。