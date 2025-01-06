我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

畫中畫

唐訶德
筆者在二○一一年所畫的好萊塢「中國戲院」。（圖／作者唐訶德提供）
筆者在二○一一年所畫的好萊塢「中國戲院」。（圖／作者唐訶德提供）

日前小孫女與她的爸媽一起去好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）遊覽，遊覽後她特地要來看我，一進門就高聲歡呼：「爺爺，我看到你畫的中國戲院（TCL Chinese Theatre）了。」

那張畫是我退休後，在二○一一年所畫的，當時只想畫洛杉磯的名勝古蹟，那天不知如何想到了好萊塢星光大道的中國戲院，或許「中國」兩個字吸引著我，而且它又是好萊塢出色的地標、粉絲朝聖之地和戲劇殿堂，於是我就把年輕時的照片拿出來，打了草稿，配好顏色，畫畫停停了一整天，得意地把背景畫好。

第二天起床後，覺得前景應該有些遊客，但是又不能太多，而且廣場的地上全是電影明星的手印腳印，如何能同時顯出，令人煞費苦心。

第三天，靈感來了，想到了自己從少年、中年、老年的人生三部曲。畫好之後，我就放在客廳的書架上，走進走出大家都可看到，實際上也是在自我陶醉。

誰知道小孫女自動把那張圖畫從書架上拿下來說：「就是這一張。」她是個天資靈秀、口齒伶俐的女孩，正介於似懂非懂的年齡。當她看到畫上左邊的小男孩，背上有一個藍色的背包，立刻對我說：「爺爺，我也想要有一個像這樣的藍背包，他想走進這間劇院嗎？」我笑說：「是的，因為他的夢想是從事一個有關電影的工作，將來可榮獲奧斯卡金像獎。」

小孫女告訴我，她的老師說：「每個人都應該有一個夢想。」我點點頭稱讚：「妳有一個好老師。」然後她的目光移到右邊的一對中年夫妻，她問道：「那麼這個中年男子是不想放棄夢想，但還想慢慢往前走，對嗎？」她想了一下又說：「那麼他的妻子是要拉往他？還是推他進去？」她的問題又多又好，我想告訴她順其自然吧！但又怕她不懂，只好說可能妳猜的都對。

最後，小孫女指著左上角的一個老人問道：「那麼這個老人呢？」我告訴她：「這個老人是佇立在一個女明星的腳印上，雙手放在大衣的背後，拉著一個紅心的氣球，凝視著大門。」小孫女問為什麼？我繼續告訴她，可能是老人的夢想沒有實現，或許沒有緣分，因為人生的無常，往事只能回憶。

她一知半解，愣在那裡無話可說，正好聽到她爸爸汽車的喇叭聲，她靈機一動，立馬微笑地對我說：「再見，爺爺，祝你有一個甜甜蜜蜜的美夢。」

好萊塢 星光大道 名勝

上一則

友情

下一則

狗移民

延伸閱讀

矽谷城市領跑灣區最低工資 小商戶有苦衷

矽谷城市領跑灣區最低工資 小商戶有苦衷
梅蘭妮亞紀錄片 找「尖峰時刻」名導拍攝 亞馬遜年中播出

梅蘭妮亞紀錄片 找「尖峰時刻」名導拍攝 亞馬遜年中播出
娛樂／美國賣座大片 漂洋過海就失靈？

娛樂／美國賣座大片 漂洋過海就失靈？
不再拘限刻板印象 亞裔演員 回歸亞洲 出口全球

不再拘限刻板印象 亞裔演員 回歸亞洲 出口全球

熱門新聞

圖/吳孟芸

清理父母的老屋

2025-01-05 01:02
上海外灘。（本報系資料照片）

京滬行腳

2024-12-31 01:02

餐廳服務生百態

2024-12-30 01:08
白色山茱萸花。（圖/123RF）

讓愛傳下去​​

2024-12-30 01:02

紐約地鐵驚魂記

2025-01-04 01:00
2014年，「他們在島嶼寫作」文學電影系列2：洛夫、瘂弦紀錄片發表會上，瘂弦（右）洛夫（左）笑談當年事。（本報系資料照片）

告別瘂弦，在深秋

2024-12-29 01:02

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位