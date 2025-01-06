日前我們幾家老友聚會時，得知在座的好友A，她剛剛在加拿大 全國老年女子游泳賽中獲得第三名，大家紛紛為她送上最真誠的祝賀，不僅祝賀她取得好成績，更是為她走出失去伴侶的陰霾，開啟另類新生活而替她感到高興。

外表美麗大方、性格開朗直爽的A，有過兩段令人唏噓的婚姻，經歷過人生最痛的兩個時刻。她的第一任丈夫曾經是中國名校才子，夫妻倆是朋友圈裡人人稱羨的金童玉女，感情好到讓同住一區的其他留學生 家庭非常羨慕。可惜A的第一任丈夫卻在取得加拿大名校博士學位、剛找到理想工作的不惑之年，得了不治之症。

當時A傾盡所有，西赴溫哥華，東到紐芬蘭，在國內外到處尋醫問藥，做過中西醫的各種嘗試，千方百計想挽回丈夫的生命。

這期間，生活在同一個大學周圍的留學生家庭，大家不約而同地伸出援手，有的家庭負責接送孩子，有的負責做飯，有的專職採購和跑醫院送餐，大家多麼希望這麼美麗的一對夫妻能夠戰勝病魔，重續美好生活。

遺憾的是天妒英才，凶惡的病魔還是讓A在四十歲那年，失去了摯愛的丈夫。當年世界日報曾經對她家做了長篇圖文報導，我就是透過那篇文章和她成為好朋友。

A幸虧有一個聰明懂事又獨立的女兒，為了不影響媽媽上班，才九歲的孩子，不僅每天獨自出門搭車上資優班，還能自己搭巴士轉地鐵 到城裡圖書館借書。母女相依為命過了五年後，A的同事和朋友介紹了一個年長A幾歲、同樣喪偶的男士與她相識。

中年人的婚姻沒有太多浪漫和憧憬，有的只是同病相憐和抱團取暖，A在女兒的支持下，和他重組了家庭。再婚初期，也許因為前夫太優秀，對A太過體貼入微，她陷入了現任和前任比較的泥淖中。幸好懂事的女兒不斷地開導她，才把她從抑鬱的懸崖邊拉回來。

經過數年的磨合，他們的再婚生活終於逐漸步入正軌，他們一起運動，一起加入合唱團，他並且當上了合唱團團長。

後來退休了，眼看著平靜和諧的老年生活就在不遠處等著他們，可惡的病魔卻再一次把魔爪伸向她家，這次又是不治之症。

A的再婚伴侶在她精心照顧一年多後，還是萬般無奈地撒手人寰。

A經歷了人生中兩次重大的喪偶打擊，雖然她也悲傷痛哭，但她不僅沒有被擊倒，反而更深刻地領悟到生命無常與未來的不可預測，必須把握當下，努力過好餘生，才不枉來到人世間走一回。

當朋友們擔心A一個人孤獨寂寞，她卻覺得從來沒有享受過如此自由自在又輕鬆的日子，不用照顧病人，不用遷就別人，有這麼多完全屬於自己的時間可以支配。A不僅堅持自學彈鋼琴、畫畫，還能打一手漂亮的乒乓球。

當年在中國上山下鄉之前，她就是市裡的青少年種子選手。不過她最拿手的運動卻是游泳，這兩年來，她每年都參加游泳比賽，在一大群金髮碧眼的資深婦女參賽者中，她是唯一的華人選手，不僅連年蟬聯全市老年女子組游泳冠軍、省游泳比賽第三名，今年更獲得加拿大全國游泳比賽老年女子組第三名。

良好的身體素質和積極上進的心態，讓原本就美麗優雅的A，精神狀態看起來比同齡者年輕許多，完全不像是正在步入古稀之年。

她的際遇如同印度著名詩人泰戈爾（Tagore）詩句所言：「生活以痛吻我，我卻報之以歌。」