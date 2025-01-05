筆者和先生當年在紐奧良的爵士酒吧，欣賞樂團表演。（圖／作者巫嘉清提供）

一九七七年，外子要到紐奧良（New Orleans）考試，我們結婚多年，窮學生上學過日，沒有度過蜜月，接著女兒報到，他開始他的實習生涯，我也外出工作補貼家計，忙得團團轉，根本沒想過度假旅行這回事。

那時可以到紐奧良辦正事及度假，一舉兩得，非常興奮。我們都沒去過紐奧良，但這座古老大城以南方佳麗、食物、湖沼以及爵士音樂的發源地為號召，早已是旅遊勝地，吸引各地遊客前來拜訪。

特別是紐奧良二月的狂歡節（Mardi Gras）更是吸引人，是各種樂隊演奏、美食、衆人齊聚的歡樂派對，尤其是大遊行，參加者有著各式各樣誇張的超級彩妝，隨街拋膠珠子給觀眾，滿街都是觀眾，旁邊樓宇上的洋台也擠滿人群，熱鬧無比。

波本街（Bourbon Street）一帶是到紐奧良必訪之處，我們一到便先去波本街，只見街上到處林立餐廳、酒吧和禮品店，我們找到一家酒店推薦的海鮮餐廳，外子最愛海鮮，果然吃得滿意極了：而我點了從沒見過的「炸青番茄」，品嘗過後驚為天人，從此愛上這盤在炸好的青番茄上，淋上南方特有的蝦肉漿汁料理。

提起「炸青番茄」，不禁想起一九九一年時，曾看過一部賣座電影「油炸綠番茄（Fried Green Tomatoes）」，那是一部非常好看的女性主義電影，敍述在阿拉巴馬州 （Alabama）的小城故事，其中討論了家庭、老年、同性戀，以及種族主義在反人道下對黑白兩族群所造成的影響，是一部令人感動的難忘作品，也將「炸青番茄」料理發揚光大。

飯後經過一家酒吧，爵士樂 團主唱好聽的嗓音，馬上把我們吸引進去。我們點了一杯酒，坐下來享受著歌手精采的表演。

次日跟團坐小船參加紐奧良的湖沼探險旅遊（Swamp Tour Boat Adventure），深入河道或淺沼，沿途可見到卡津（Cajun）人聚居的地方。卡津人是居住在路易斯安納州 （State of Louisiana）法國和加拿大人的後代，他們的音樂、舞蹈都另具風格，烹調食物更用不同的調味品料理出風行全國的美食。河沼水流到處長滿綠油油的洋槐樹，其間更可以看到鱷魚游走，是很新鮮的經驗。

短短三天遊覽實在不夠，幸好我們有參觀南方舊豪宅，品嘗過著名的咖啡和甜餅，最後一晚坐蒸氣大郵輪遊海港吃晚餐，船上有爵士樂手演唱，享受著美酒佳餚、看夕陽、聽歌曲，內心充滿了幸福和感恩，替此行畫上美好的休止符。