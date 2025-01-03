墨西哥的奇琴伊察（Chichen Itza）建築群中，四面對稱的Kukulkan寺廟西面。（圖／作者劉於基提供）

奇琴伊察（Chichen Itza）建築群是「世界新七大奇蹟」之一，它的地理位置在墨西哥 坎昆（Cancun）以西一百九十一公里，是馬雅（Maya）民族於公元八至十二世紀所建立的城市。其中最具盛名的建築是Kukulkan寺廟，它的外型極似埃及 金字塔，但顯著不同的是由階梯構築而成。

Kukulkan這個字在馬雅神話中，是代表有翅膀的蛇神，翅膀可在空中飛翔，蛇是地面上下生命的象徵，也就是說蛇神是現實世界與精神世界的連結，創造生命的連續，因而此城也是馬雅的宗教中心。

去年十一月，我們先搭機抵達坎昆，它頗負盛名的海灘是一個呈現七字型的狹長島 嶼，與內陸有橋梁連接，島上旅館密布，並與海洋毗鄰。我們先住進Royal Cancun度假旅館，欣賞坎昆聞名世界的海灘。

後來最令我們印象深刻的是，在Royal Sands度假旅館的正大門外，兩排棕櫚樹中間有一個長形水道直奔而來，水流每經過一個短小平台就有落差，會產生微小的瀑布，美景不斷地重複，產生的效果極為壯觀。

進入旅館後，就有不同形狀的水道及泳池前後連接直通海灘，海水遠處為深藍色，接近海岸時，顏色變淡，中間並夾雜著綠色。層層海浪向岸上衝來，掀起白色浪花，加上海灘上的棕櫚樹及稻草頂的遮陽傘，真是美不勝收。

我們在坎昆逗留數日後，就搭乘遊覽車前往奇琴伊察建築群參觀，到達停車場後，走過一些販賣區，終於抵達目的地。呈現眼前的是塔的西面，由石灰岩台階從下向上堆積而成，並直通塔頂。此塔共有四面，每面結構對稱相似，唯一不同的是，北面塔底兩邊有蛇頭坐鎮，塔頂是一個長方形寺廟，僧侶必須順著台階爬上塔頂主持宗教祭拜儀式。早期曾發生遊客墜落死亡意外，因而此塔不開放攀登，只能步行環繞四周參觀。

此塔高七十九英尺，加上塔頂寺廟共有九十八英尺，每面塔的中心有九十一個台階，四面加上通往塔頂的台階，共有三百六十五個，這正是地球公轉太陽一年的時間，千年前的馬雅人即有這種天文知識，令人佩服萬分。導遊告知此塔的內部並非空心，而是塔中有塔，內塔有平台及台階，並曾發現人的屍骨及皇冠。

每年地球上北半球及南半球晝夜有相同的時間長短，發生在三月二十一日及九月二十二日。導遊更進一步告知，於此時下午，塔的北面會有一個奇觀發生，經由太陽照射所產生的陰影及亮光，令人產生一種幻覺，像似有七個三角形直通塔底蛇頭，彷彿是一條蛇慢慢地向下爬行，每年此刻均吸引大量遊客前來觀賞。

除了寺廟，遺址還有馬雅人所建的最大球場，寬度二百二十五英尺、長度五百四十五英尺，球場兩邊是圍牆，中間為場地，牆上懸掛一個圓環。球場的音響效果極佳，吹哨的響聲能從球場一端傳至另一端，讓所有球員都能聽到。比賽時，球員須將一顆重量約六至八磅的重球運至對方，穿過圓環便可得分，這是人類所知最早的球場。

這個古城由於饑荒慢慢地由盛轉衰，居民逐漸遷出，最後在十六世紀由於西班牙人入侵，此城被完全拋棄，但遺址至今仍保存完好，馬雅人建造此塔的聰明才智及工程技術，將永垂不朽。

我們所住的Royal Cancun與Royal Sands度假旅館是姊妹館，每天均有定時班車穿梭兩地，除了風景宜人的沙灘，兩地均有餐館供應美食。餐廳素質甚高，我們所付的費用包括吃住，因此每天都可無限制享用雞尾酒、海鮮和牛排等，加上侍者服務周到，讓我們有如置身天堂。

Royal Sands每晚還有歌舞表演，我們觀賞了數場，有一九八○年代的Tango Music及麥可．傑克森（Michael Jackson）的模仿秀，模仿表演的逼真程度令人嘆為觀止。這趟墨西哥旅行，我們總共玩了七天，才依依不捨地返回美國。