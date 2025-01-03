從小我就喜歡練書法 ，退休後開始重拾毛筆寫字。楷書練了多年之後，有一天在台北和平東路上的蕙風堂，看到「董其昌臨蘭亭序．自敘帖」後，我很開心地練起行書來。

想練行書的主因是知道王羲之用了不同的筆法，在「天下第一行書」的「蘭亭序」中，寫出無一重複的二十個「之」字。我雖然臨寫了那麼多年，但好像仍然不得其門而入，不過我還是一直鼓勵自己，努力再努力。

近年來，因為使用iPad過度，在眼睛的抗議之下，讓我養成閉眼背書的習慣。

在試著背誦「蘭亭序」時，我會常常去收集一些和它相關的故事。據說唐太宗非常喜歡王羲之所寫的「蘭亭序」，在千方百計從王羲之第七代傳人的弟子袁辯才手中，將「蘭亭序」騙到手之後，他不僅愛不釋手，死時還帶著這份得來不易的真跡，陪他葬入「昭陵」。

在此，我們暫且不談論傳說的真實性，只要知道唐太宗在獲得這個珍寶後，下令當時的書法家們臨摹及翻刻此一真跡；也就是說，因為他的這個小小德政，讓後世喜愛書法的我們，能夠有幸欣賞和臨摹到這麼多名家版本的「蘭亭序」。

十月中旬，參加先生的台灣附中九十七班高中畢業六十年重聚之旅，旅途其中一站，我們去參觀了嘉義國立故宮博物院南部院區的「蘭亭的遊與思」，在展出文物和導覽先生的帶領下，讓我忽然有置身於「會於會稽山陰之蘭亭，修褉事也」的錯覺。

望著西漢的「玉耳杯」、南宋至元的「玉筆山」及宋至元的「龜游荷葉洗」，我隱約看到王羲之與眾人一邊飲酒一邊賦詩，以及他酒後為「蘭亭詩集」寫下「蘭亭序」的情境。站在「定武蘭亭真本」和「趙孟頫等宋元名家的體跋記述」橫幅前面，我想起王羲之在「蘭亭序」中字裡行間的情懷。

最近在網上搜尋「蘭亭序」時，無意中看到一件有趣的新聞，在二○二二年十月二十二日，有一名在國際太空站（International Space Station）工作、名叫薩曼塔．克里絲托弗雷蒂（Samantha Cristoforetti）的義大利 女太空人 ，從距離地球四百二十公里的高空，以每小時二萬八千公里的速度飛越北京上空時，她在網路平台，利用當時的推特（Twitter）帳號，引用王羲之「蘭亭序」中的「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」來表達她在太空俯瞰宇宙時的感受。

她引用得真好，只要我們能用心，都能無時無刻地體會到「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」。