金碧輝煌的紐約咖啡廳。（圖／作者林良姿提供）

我從小就興趣廣泛，無論是閱讀、寫作、唱歌、跳舞、繪畫、追劇、旅行或品嘗美食，都是我的愛，但其中最讓我樂此不疲，莫過於踏足世界各地尋訪美食。從街邊小吃到高級餐廳，每次的美食之旅都是充滿驚喜和挑戰的經歷，讓我的心靈和味蕾都獲得滿足，從中體驗各國的飲食文化，感悟世界的曼妙多姿。

近幾年，我常到歐洲自助旅行，每次都會事先搜尋當地的美食餐廳資料，以便按圖索驥。去年在北德州 文友社歲末聯歡會上，我和先生分享了我們在維也納（Vienna）和威尼斯（Venice）品嘗美食的經驗，展示了許多旅行中的美食照片。雖然我們不算旅遊達人，但到世界各地探索美食，是我和先生一直在實踐的夢想。

有次在雅典（Athens）一間餐廳露台上，我們品嘗著希臘烤肉Souvlaki，同時欣賞著衛城 （Acropolis）的風景，這盤綜合烤肉包含牛肉、羊肉以及雞肉串燒，搭配薯條和Pita餅，雖不精緻，但味道不錯，分量充足。

我們還點了一盤切成薄片、相連呈現螺旋狀的炸黃瓜，上面淋了優格，造型別致有趣。

隨著天色變暗，帕德嫩神廟（The Parthenon temple）打上金黃色的燈光，數千年的古蹟就在我眼前閃耀著輝煌，想到希臘神話中的種種傳說，心中洋溢著不可思議的感動。在這人聲鼎沸的現代餐廳，卻讓我有種古今交錯、不知今夕是何夕的感覺。

匈牙利布達佩斯（Budapest）的紐約咖啡 廳，裝潢精美、富麗堂皇，被譽為「全世界最美麗的咖啡廳」，來到這裡，讓我彷彿置身於中世紀的宮廷，點一杯特調的檸檬汁，裡面加了薄荷和羅勒，味道清新宜人。

捷克布拉格（Prague）的帝國咖啡廳，雖然没有紐約咖啡廳那麼金碧輝煌，但裝修典雅，牆壁、廊柱和天花板都是由美麗精緻的瓷磚拼貼而成，不愧是全球排名第四美的咖啡廳。我們點了三款蛋糕，搭配咖啡，愜意地享受金色布拉格的午後時光。

坐在義大利 南邊蘇連多（Sorrento）海邊，品嘗當地漁船捕來的海鮮，白酒蒸淡菜肉質軟嫰鮮美，香噴噴的烤中卷和大蝦令我讚不絶口，啜一口店家招待的白酒，令人心曠神怡。伴隨著桌旁海浪的濤聲，我感受著海風的氣息，心裡輕唱著「歸來吧！蘇連多（Torna A Surriento）」，期許將來能再回到這個迷人的地方。

在聖托里尼（Santorini）時，我們居住的民宿設有一間戶外餐廳，住宿的客人更享有八五折優惠。有天我們預訂了晚上七點的桌位，侍者貼心地為我們留下視野最佳的賞景位置，夏日太陽西沉的時間較晚，入座時，那桌子正暴露於陽光下，我不得不返回房間擦防曬霜，再戴上草帽回到餐廳用餐。

豐盛的海鮮佳餚，伴隨著愛琴海的夕陽美景，彩霞繽紛如畫，天色從絢爛逐漸歸於暗沉。一輪明月從滄海中升起，高懸天際，桌上燭光閃爍，此刻的浪漫綺麗如夢如幻。

美食佳餚對我而言，好吃是必備，但不僅僅是味覺的享受，更是五感體驗的提升。透過食材和菜色，我能更加了解當地人的歷史和日常生活，藉著舌尖的滋味去感受每道菜背後的文化底蘊。面對陌生的食物和口味，我也學會了去尊重和包容不同國家飲食習慣的差異。

到世界各地探索美食，讓我擁有了更豐富的美好體驗，我樂於用味蕾來記錄旅途風景，留下珍貴的幸福回憶。