說起泡麵 的回憶，記得兒時我住在台灣嘉義，那時候最喜歡吃王子麵，將調味料混在捏碎的乾麵中，吃得津津有味，嘎嘎作響。

後來慢慢長大，市面上販賣泡麵的種類愈來愈多，例如維力炸醬麵、統一肉燥麵與米粉等。到了上高中時，我與朋友一同去補習英文，回到朋友家時，她的姊姊都會幫我們煮泡麵，而且還加蔬菜與一顆荷包蛋。可能是因為太餓了，覺得簡直是人間美味，我不知道泡麵還可以如此烹調。

不過後來我家搬到台北中和，附近就有一個夜市，裡面很多熱食，例如水煎包、炒米粉、炒麵、肉羹麵、米粉與水餃等，還有各種琳瑯滿目的美食，每次經過夜市時，我總忍不住大快朵頤，因此我就比較少吃泡麵了。

大學畢業後，隨丈夫赴北卡 羅來納大學教堂山分校求學，有時夜半時分仍在苦讀，因此又開始吃泡麵了。剛開始時，必須用鍋子煮熟泡麵，後來是碗裝，只要加熱水便可食用，非常方便，也成了我們考試必備的食物。

孩子還小時，我們很少吃泡麵，他們長大離家後，我們便又開始吃泡麵，尤其提早退休 後，我喜歡熬夜，因此泡麵變成我的消夜必備美食。泡麵的種類非常多，目前我喜歡吃的是螺螄粉、味王麻油雞麵、特級排骨雞麵、特級牛肉麵、統一肉燥米粉以及古早味蚵仔麵線等。我也經常在泡麵中加入青菜與烤雞條（Grilled Chicken Strips），烤雞條可在美國超市中購得，非常好吃，但雞條切勿煮太久，否則變硬就不好吃了。

前一陣子，我還迷上了上海蔥油拌麵，媳婦是上海人，很會做蔥油拌麵。此麵很方便，只要先做好蔥油，想吃時只要下些麵條，加入些許蔥油與醬油膏拌勻，再灑上蔥花即可食用，也滿方便的，有逐漸取代泡麵的趨勢。現在是夜半時分，肚子又餓了，趕快煮一碗泡麵來享用。