泡泡隧道（Paw Paw Tunnel）坐落在馬里蘭州 西部鬱鬱蔥蔥的自然環境中，是十九世紀最令人印象深刻的工程壯舉之一，也是身為土木工程師的我，必定拜訪的朝聖地之一。九月初正好有機會西行，也就拐了道去拜訪。

馬里蘭州的西邊，波多馬克河（Potomac River）的上游在此九彎十八拐，河的一側是馬里蘭州，另一側是西維吉尼亞州 。在此區行車，波多馬克河瞻之在前、忽焉在後，一會兒到左，下一會兒在右，這會兒還在馬里蘭州，突然又開到了西維吉尼亞州，上坡又下坡，左轉再右彎，這就是該區的開車模式。

GPS終於將我們帶到了定位，由停車場向右，沿著荒蕪的運河走半哩，就到了泡泡隧道；向左走半哩就是屬於西維吉尼亞州的泡泡小鎮。

泡泡 （Paw Paw）是一種美國本地的野生水果，味道清香，像芒果、香蕉、木瓜的結合，有奶油凍的口感和副熱帶風情的美味，被暱稱為「窮人的香蕉」，該處的荒郊野外盛產此野果，故得此名。泡泡隧道位於切薩皮克（Chesapeake）和俄亥俄（Ohio）運河中的一段，繞過波多馬克河中一處特別崎嶇且蜿蜒的河段，即泡泡灣（Paw Paw Bends）。這條隧道長三千一百一十八英尺，可省去六哩長的河灣、岩石與陡度，這個隧道證明了工程師和工人的聰明才智和毅力，是運河上的工程奇蹟。

進到隧道，才發覺要使用手電筒，我們隨興而至，無備而來，手機亮燈的功能也臨時找不到，只好鼓起勇氣，與朋友互相打氣摸黑而行，隧道盡頭的一小點白光，就是我們的希望與目標。正巧有人拿著手電筒而來，並且願意讓我們亦步亦趨，實在是幸運。

隧道內主要是運河的水道，一側是寬度可供兩、三人同行的步道，步道靠水的一側有欄杆；另一邊是隧道的石壁，隧道入口、出口處有滴水，路面有幾段凹凸不平，某些路段還有積水；隧道內清涼，實屬避暑佳地。

這隧道目前也是健行道上的一段，不時有人來此健行，或帶著狗前來運動，每個人都帶著手電筒。隨後，朋友也終於找到了手機亮燈的功能，但是走到後半段，發覺手機的電量變得極低，我們討論著，回程時就走到山坡步道（Tunnel Hill Trail）而折返。

終於走出了隧道，路旁的標誌記載著隧道的歷史，它於一八三六年開始施工，預計兩年內完工。然而施工期間面臨諸多挑戰，包括地形複雜、勞工 短缺、資金緊張等，結果工程歷時十四年才完工。隧道是在堅固的岩石上開鑿而成，寬約二十四英尺，高約十七英尺，足以容納當時的運河船隻。

隧道的建造是一個艱鉅的過程，需要使用黑火藥炸穿岩石，清除碎石並塑造隧道壁，內部襯有超過六百萬塊磚塊，皆是由工人手工鋪設。

休憩完後，我們正想尋山坡步道，巧遇一家六口遊人告知，山坡步道坡度陡峭彎曲，距離又長，極浪費時間與體力，邀我們隨他們由隧道返回，並將多餘的手電筒供我們使用，幸運再度降臨。回程的隧道內，與隨他們閒話家常，一路上嘻嘻哈哈，談笑間一行八人輕輕鬆鬆地走完了隧道。

一趟泡泡隧道探訪，讓我們見證了這座工程的奇蹟、人類的智慧、決心與毅力，體驗到歷史與現實的交織，更感受到健行者的好心善舉。隧道的盡頭總有光明，我們所要做的就是勇敢前行。