不久前，小兒子準備換工作，當他最後告訴我們，他選擇的新公司就在帝國大廈，我們聽了激動不已；三十多年前我曾在帝國大廈上班的經歷，至今依然歷歷在目。

剛到美國，我報名參加了紐約華埠 人力中心（CMP）的職業培訓，CMP自一九七二年成立以來，為新移民提供免費服務，幫助提升就業能力。經過幾個月的英語學習和文員技能培訓後，在學校的推薦下，我信心滿滿地到一家位於帝國大廈的貿易公司面試。

那天一出地鐵站 ，我急忙打聽帝國大廈在哪裡？「Empire State Building？」一名路人笑指天空，只見一座大樓高聳入雲。這家公司在六十八樓，我順利被錄用，試用期滿後就加薪並享受福利，我的時薪竟然相當於來美國前的月薪，我感覺這一切像作夢一樣。

後來我到帝國大廈上班了，清晨時，我迎著朝陽走在繁忙的紐約第五大道上，隨著人流湧入帝國大廈；傍晚時，我站在倚窗的辦公桌前，欣賞絢麗日落，觀看燈火闌珊，在這裡，我展開了新的職場生涯，至今仍為這段經歷感到自豪。

如今兒子也到帝國大廈上班了，他邀請我們光臨，並說：「今年重陽節，帶阿嬤來吧！」兒子們一向尊稱我年過百歲的媽媽為阿嬤。我的媽媽來美國後，一直在曼哈頓工作直到退休，一聽說重陽節要登上帝國大廈，萬分興奮，執意要推著助步車，重踏往年走過的路。

重陽節那天，我們陪著媽媽朝著帝國大廈走去，眾多遊客已經在三十四街排起了長龍。兒子遠遠看見我們，急忙跑來說：「跟著我，走快速通道。」兒子出示他的工作證，開啟了紅毯貴賓之旅。

步入大廳，華麗的天頂壁畫，輝映著正中央兩層高的帝國大廈模型，兒子笑著對我說：「媽媽，三、四十年過去了，帝國大廈今非昔比，大廈近年斥資一億六千五百萬美元改造，這裡是專屬的遊客入口，還有沉浸式博物館，我們慢慢參觀吧！」

在二樓一萬平方英尺的新展廳中，我們身臨其境，重溫這座摩天大樓的歷史。大樓從一九三○年開始施工，僅用了四百一十天就竣工，近百年來，這座紐約地標雄偉壯觀，吸引了世界各地遊客紛至沓來。

工作人員引領我們進入超音速電梯，門一關閉，機器的轟鳴聲隨之而起，鋼梁彷彿從頭頂飛過，我們還未回過神，電梯已將我們送到八十六層。在露天觀景台上，我們俯瞰三百二十米高空下的紐約全景，媽媽感慨說道：「今天萬里無雲，整個紐約盡收眼底。」

媽媽興致勃勃，全無倦意，我們接著乘坐全透明觀景電梯，一眨眼就到達最高的一百零二層，這裡遊客稀少，被稱為帝國大廈的皇冠明珠。封閉式觀景台由二十四扇從地板延伸到天花板的落地玻璃窗圍合，像一個個畫框，展示著不同的城市景象，有縱橫交錯的街道、逶迤流淌的河流、鱗次櫛比的高樓，遠處的地平線一覽無遺。「看，梅西百貨 就在我的腳下。」媽媽朝下一指，高興極了。

欣賞完這壯麗的景象，我們依依不捨地離開觀景台，接著前往兒子公司餐廳享受美味的免費午餐。他的公司在帝國大廈租用了幾個樓層，從踏入公司大門的那一刻，一切都讓我耳目一新，色彩鮮豔的牆面、現代舒適的家具，還有圖書室休閒間和健身房，營造出令人愉悅的辦公空間。

兒子的工作環境、公司文化和薪資待遇，與我當年相比簡直天壤之別，重返象徵夢想與希望的帝國大廈，我重溫往昔，更欣慰於兒子在這片天地中書寫未來。