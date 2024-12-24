去年聖誕節 的前一個星期一，收到同事荷西發來的郵件，邀請我參加公司的聖誕節巡唱活動，並計畫星期二彩排一次，星期四就要正式表演。

從二○一九年十二月聖誕節開始，我們在洛杉磯（Los Angeles）的公司每年一度舉行的聖誕歌巡唱，已經停辦了三年。前幾個星期荷西特別告訴我，明年他將退休，今年是他最後一次召集唱聖誕歌，他希望我能夠和他一起完成這次活動。

我跟他曾是同組的同事，他邀請我參加巡唱團有好多年了，這次聽他說要退休，內心湧上離愁，所以特別珍惜最後一次合作，欣然接受他的邀請。

到了星期二中午三點，我們七個人在會議室集合，荷西選了三首聖誕歌曲，其中兩首是西班牙文歌曲。我們三個中國人加上四個墨西哥人，隨著荷西的吉他聲練起嗓子來。三個中國人濫竽充數，將有點難度的西班牙文盡量唱得悅耳動聽。

星期四早上九點，我穿上紅白相間的聖誕裙，戴上金黃色的鹿角頭飾，一蹦一跳地按照約定來到六樓的辦公室。穿著喜慶衣服的同事已在等著我了，我們的隊員總共是兩男八女。

身型不高但肥胖的荷西，他穿著棗紅色西裝配上一條印滿聖誕樹紅領帶，活脫脫像一名慈祥的聖誕老人，他背著吉他走在隊伍最前面，另一名男同事推著擴音器小車隨後，八個女生跟在後面。

隨著荷西彈起了吉他，我們面帶笑容扯開嗓子唱了起來，每個人的聲線充滿著節日喜悅，手腳隨著音樂搖擺起來，悠揚動聽的歌聲獲得同事們熱烈掌聲。我們在六樓繞了一圈，每到一個地方，忙碌的同事紛紛放下手邊工作，雀躍不已地隨音樂歡唱。

六樓巡唱完畢，我們搭電梯來到五樓，歌聲驚動了同事，大家興奮地圍了上來，我們也更加賣力開唱。一名在疫情 期間轉來我們公司的老外主管，她走過來拉住我的手問：「妳是泳紅嗎？」我調皮地回答說：「正是。」她笑著說：「天啊！我還是第一次見到妳的廬山真面目。」因為即使在疫情解封後，不再強制戴口罩 ，我上班時仍堅持戴口罩，所以在不同樓層工作的她，能見到我真面目的機會確實很少。

當我們魚貫而行經過同事的辦公桌時，有一名喜歡搞怪的同事，她拿著一張一塊錢的紙幣等著我們，對於伸手要搶錢的隊友，她收起來不給，排在最後也是最帶動氣氛的我不用伸手，她就笑嘻嘻地自動給了我，我對其他人說：「今晚就靠這小費去吃大餐。」大家哄然大笑。

一行人從四樓到三樓及二樓，再去了底樓巡唱一遍，最後的重點是一樓三個辦公大廳，十個人站在大廳唱起動聽的歌曲，前來辦事的客人也安靜地坐在一邊，隨著音樂輕輕哼唱了起來。有一個老外客人眼泛淚光感性地說：「好久沒有聽到這麼動聽的歌曲了，這是我收到最好的聖誕禮物。」那一刻整座大樓飄揚著悠揚動聽的歌聲。

小小的善舉給同事及前來辦事的人帶來愛心和溫暖，如此娛人亦娛己，帶來滿滿的正能量，何樂而不為。