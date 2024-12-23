我二十四歲時從台灣來美國留學，接著就業、結婚、生子直至退休，一晃眼六十二年歲月已過，將一個年輕力壯的青年，變成一個白髮蒼蒼的老頭。

人老了，許多事情已經力不從心，不得不開始打算住養老院 ，一年來看遍了住家加州爾灣（Irvine）近郊各地的養老院，經過詳細比較，今年十月終於搬進了附近森林湖（Lake Forest）一處養老院。

一所設備完善的養老院通常分成三類不同的服務，生活可以自理（Independent Living）、生活不能自理（Assisted Living），以及專業醫療護理（Skilled Nursing）。絕大多數搬進養老院的老人，都屬於生活可以自理類。主要的原因是因爲年老力衰，一些家事已經無法做了，未雨綢繆，想到將來不能生活自理，要靠誰來照顧的問題，因此決定在還能生活自理時，搬進養老院生活，將來如果健康繼續退化，便於轉到生活不能自理的住房，那裡有護理人員二十四小時照顧。

搬進養老院的費用包括兩項，第一項是一次性的入院費，費用多少主要看自己選擇將來過世後或搬出去時的退費金額，一般的選擇有百分之○、百分之五十、百分之七十五等，退費愈多，需要繳交的金額也愈多。舉百分之○退費的例子來說，夫妻兩人、住房面積一千二百五十平方英尺（一一六平方米）的入院費大約三十萬美元；同樣的情形，但是百分之七十五退費，一次性的入院費大約要五十一萬美元，入院費也隨養老院所在的地區而不同。

第二項費用是月租，這包括每日一餐、水電、清掃、床單、浴巾、電視、洗衣機、烘乾機、十英里之內的免費交通等服務，除了這些服務，院方還舉辦很多適合老人參與的免費活動，讓住在養老院的人不會覺得寂寞，月租費依住房大小與位置而定。

如果從外面直接搬進生活不能自理類的養老院，沒有一次性的入院費，但每月繳納的費用相對地比生活能夠自理類要高很多。一般來說，搬進來住的人，絕大多數是單身，因此住房很小，像一般旅館，一房一廁，沒有廚房，每日供給三餐，有專門護理二十四小時幫忙你吃藥、打針、洗澡、如廁等事務。入住這裡的老人多半坐輪椅，極少外出，院內活動也較生活可以自理類的老人少了很多。

需要專業護理照顧的養老院就像醫院，有單人病房與雙人病房，費用是按照住院日子來算，每天需要多少錢按病情決定。因為這裡提供的是普通護理照顧，病重時還是需要送去醫院。住這裡的老人，通常都不會住太久，不必繳交一次性的入院費。

搬進養老院後，慢慢地適應下來跟外界不同的生活方式，清靜、平和、安詳、悠閒是住在養老院的最大特點。從前常聽說，女性的壽命要比男性高許多，在養老院得到最好的印證，這裡的住戶有百分之七十左右是寡婦，單身男性與夫妻檔的住戶占少數。

住在養老院的人，很奇特的只有白人與亞裔 兩類族群，白人占絕大多數，約百分之九十左右，剩下的便是華裔、韓裔 、日裔住戶；兩類族裔的用膳習慣也不盡同，白人多喜歡晚餐，亞裔則喜歡中餐。養老院的西式餐點非常豐富，有麵包、前菜、主食、甜點和飲料等，老年人的胃口不大，吃不完可帶回住處，幫助解決一日第二頓飯的問題。