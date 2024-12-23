我在休士頓 （Houston）一家老人中心 教英文，至今已有六年了，所用教材「Side by Side」從第一冊學到目前的第四冊，我教的學員從七十多歲到將近九十歲的人都有。

我是一名英文教師，一路走來有著酸甜苦辣的心情，學員主要是移民 美國來到老年中心、入籍不久的許多老人，因為感到英文的應用力不從心，要求老闆開辦英文班。

這樣的一群老人學生，我從未遇到過，完全是陌生的群體，必須了解他們的身體、心理與智能概況，才能因材施教。有些學員會腰痠背痛體力不支、坐的時間不能過長、頭腦反應慢或記憶力差轉身就忘事，這些因素都會影響他們學習的自信心。學員的基礎普遍都很差，有些從未學過英文，只是為了考公民才臨時抱佛腳，想要臨陣磨槍僥倖過關。

我的教學計畫首先就要降低原教材的難度，結合實際狀況，不能單純追求計畫和進度，脫離學員的需求；其次是背教法，採取一種特殊的老年人零基礎慢三拍的旋律和節奏，多次重複語音，鼓勵老人和老師或學員之間的互動，截長補短彼此鼓勵。

課本上每個章節結束，都搭配對話交流，發現教學和學習上的問題就設法解決，這是這一套教材特有的優勢，使用者也稱許和點讚的地方。教材本身就是英文的範本，語言規範簡單易懂，極易學習模仿和接受，課堂上一定要有回響和生動活潑，才能吸引易分心、體力不支的老年族群。

我的語速會降下來，給他們思考的時間，為了增加效率，採取多重複、多模仿的方式，鞏固短期記憶的效果。上課多鼓勵多打氣，安排老人之間交流，讓聽音能力潛移默化地養成。內容少而精，培養老人日常說英文的能力，並鼓勵他們在公車上多看多聽，和英文相關的信息要默記在心裡。

平常引導老人看廣告、讀公寓及政府有關機構來往的短信，學會看電費帳單和簡單的服用藥品名稱、成分、副作用及注意事項，看不懂就要找老師，老人中心內除了上課經常見面，問題都可隨時解決。我也安排老人學會與醫師簡單的互動，英文能說了會用了，其樂無窮，激發老人進取樂學的信心。老人有興趣，心裡有勁頭，聽說讀寫和翻譯能力就會有不同程度的進步。

課堂上沒有死角，你來我往以英文交流，老人中心不時傳來朗朗讀書聲、會話的歡聲笑語，結伴蜂擁而至進課堂，這是一種追求，也是一種嚮往，成為老人喜歡的學習樂園。老人有事可做，還有目標追求，必然心曠神怡，生活無憂健身用腦，長壽離他們還會遠嗎？夕陽西下風光無限，老年生活充滿了時髦和洋味。