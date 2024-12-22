不久前，我去加拿大 滑鐵盧（Waterloo）超市購物，街路兩邊的雪很多，我的電動車 的車輪小，底板離地面僅幾公分，很容易被雪阻塞，也很難跨過雪堆上的人行道。路過的人看我應付不了，紛紛伸出援手，一個頭髮花白的老太太也很熱情地幫我推，我心裡感到很過意不去。

好不容易進了超市，買好東西出來又遇到麻煩，因為掃雪車把雪堆在路邊，我的小電動車無法跨越到街道對面，這時那個老太太也買好東西出來了，她又關心地幫我想辦法。她請路邊的兩個中年人幫我把電動車抬到對面人行道上，我向兩位好心人鞠躬致謝。

但是電動車還是不好開，老太太於是表示要打電話給她丈夫，請他來幫忙，我不想麻煩他們，我向老太太表示路不遠了，我自己推就可，再三感謝她的好意，並請她容許我拍下她的照片留念。老太太很高興，拉下口罩 拍了一張滿面笑容的照片，然後我沿著斜坡把車推下去。

下到坡底，小街上的雪更多，車很難推，一些過路人紛紛過來表示關心，詢問是否需要幫助，我都說家不遠，謝謝他們。這時候一輛卡車停了下來，一個老先生下了車，隨後那位老太太也出現了，原來他們追了過來，一心想要幫助我。

老先生很熟練，把我的東西先提到卡車上，又把電動車的座椅取下，以減輕車子重量，但是卡車高大，老先生難以搬動，剛好附近一輛卡車在卸貨，老太太過去請司機來幫忙搬上了車。

這時老太太和我告別，讓我坐上了副駕駛座，車比較高，我坐不上去，老先生扶了我一把，駕車送我回到老人公寓。老先生又幫我把東西送進公寓大門。我深深為他們熱心助人的品德所感動，記下他們的姓名，老太太叫謝麗爾（Cheryl），老先生是約翰（John），兩人今年都是六十九歲，夫妻都是滿頭白髮的老人家。

我又請他們留下電子信箱，當天下午就給他們發去致謝信，問好地址後，第二天我帶了幾個老伴包的粽子登門致謝。我一再感謝他們，他們兩人都說：「我們幫助你，你再幫助別人，讓我們大家互相幫助。」他們吃了粽子後寄出感謝郵件，謝謝我讓他們品嘗到中國奇特的傳統食物，他們感到很香也很好吃。

確實是如此，我們在加拿大幾乎每天都體會到溫馨的問候、禮讓和關懷，我是九十三歲的中國老人，我讚美加拿大這種良好的社會風氣，加拿大處處都是熱心人。