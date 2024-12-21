每到秋冬，我們住的新澤西州 櫻桃山（Cherry Hill）社區，經常有政府主辦的老人舞會，凡是六十二歲以上的居民都歡迎參加，地點不是設在社區的活動中心，就是藉當地公立中學的大禮堂，時間多半訂在周日下午。

舞會主辦單位除了邀請小型樂隊伴奏，還供應茶水甚至餐點，遇到特別節日還有抽獎贈獎節目。退休 的老人難得有社交的機會，能藉舞會之名會老友，有吃有喝有玩，自己不花一點力氣，不用掏腰包，難怪喜歡跳舞的老人趨之若鶩。

曾幾何時，我們這裡的中國朋友也開始參與，一些太太們因為上了成人班的排舞課（Line Dance），恨不得有機會顯示一下身手，每次有舞會通知，便興沖沖地呼朋引伴連袂赴會。

我和外子也應邀出席了好幾回，第一次參加時感覺生疏，腼腆不安，主要是我倆都不會跳舞，夾在中間無所適從，只是坐在一旁聽音樂、湊熱鬧而已；後來禁不起朋友的慫恿，試著走進舞池去活動一下筋骨，隨著衆人搖頭擺尾，次數多了，也慢慢適應習慣，不以為意了。

放眼望去，這裡盡是雞皮鶴髮的老年人，有的還拄著拐杖，推著助行器來參加。有的老太太們還刻意擦脂抹粉，穿著亮麗的衣服挽著老伴出席，一副慎重其事的模樣。大夥都是那麼興奮和開心，隨著快慢不同節奏的音樂，一會兒華爾滋，一會兒森巴、一會兒迪斯可翩翩起舞；當然還有排舞，不懂舞蹈的人也可以跟進，依樣畫葫蘆，熱鬧非凡。

西方人觀念不同，他們不認為年歲大了就得正襟危坐，反而是只要能夠開心快樂的時候，就盡情放鬆。他們可以像年輕人一樣蹦蹦跳跳，也一樣嘻嘻哈哈，看見這些老人玩樂的態度，不由不受到影響，也隨著放開心胸，大剌剌地享受舞蹈之樂。

感謝地方政府的用心，為我們這些退休族提供這樣好的福利 ，老朋友們，別辜負這大好時光，讓我們一起來跳舞吧！