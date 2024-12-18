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迎面吹來的「季風」

張達聰
從半樓看到的季風書園大堂。（圖／作者張達聰提供）
從半樓看到的季風書園大堂。（圖／作者張達聰提供）

一九五○年代在中國長大的人，應能看出標題出自優美兒歌「讓我們蕩起雙槳」，其中季風是指近日在首都華盛頓擇吉開張的季風書園，一家於六年前因其獨立思想和自由風骨而在上海被迫關門的倔強書店，如今飄洋過海重整旗鼓。

書園九月一日剪綵，次日是勞動節，我們夫婦特地趕去為它助興捧場，見證華盛頓第一家華人書店啟幕的歷史時刻。

從熱鬧商業中心杜邦圓環（Dupont Circle）向北稍移幾步，就能走到設立在一棟狹窄三層小樓底層的季風書園，其門面僅五、六米寬，左右兩邊是玻璃櫥窗，分別掛有中英文的綠色霓虹燈店名。店名下方是窗框形書架，其上擺放書店推薦的中外書籍，樸素淡雅的櫥窗設計顯示了店主的高潔素養，又寓示探索世界窗戶的刻苦用意。

推開玻璃大門後，可見到約十多米深的大堂，左邊是貼牆的高高書架，上面各種書籍琳瑯滿目，最高幾格應需攀梯方可觸及。右壁貼滿支持者為當年書店被迫倒閉，而寫下的戀戀不捨留言，也有對再生新店殷切期望的卡片。大堂中央有一人高的書櫃，後面的方桌上擺放瓶裝水、點心和水果等物，顯示書店為慶賀開張而招待來客的心意。

書店後半部有個半樓，可從右邊的樓梯走上去，所見當然還是孔夫子搬家時才有的全盤皆書場面。穿著印有「季風書園」字樣恤衫的工作人員，仍有序地排列和調整書籍位置，以使數不清的厚薄書本能分門別類準確歸位。半樓最深處有明亮窗戶，窗前擺放兩張小桌和幾把座椅，應當是給逛書海的讀者歇腳並安靜讀書所用。

一進店門，我們就看到了曾在網路節目中露面的男主人，我自作聰明地以為他是上海人，就以滬語發問：「你應該是老闆吧？」他稱是後，聲明他並非上海人，然後指向正坐在辦公桌前、用馬克筆描繪書籍分類牌的妻子說：「她才是上海人。」謝女士是個和藹可親的厚道人，聽到鄉音後立即放下筆，爽快地回答我們提出的每個問題。

她介紹說，開張當天訪客幾乎爆棚，隔天明顯緩和多了。書店逢周一休息，但勞動節的周一特殊非凡，故依然開門。

杜邦圓環租金之貴可想而知，我好奇地問謝女士：「你們單靠書籍的營業銷售，入能敷出並保證收益嗎？」她坦率地回答，「書店作為非盈利組織而登記，我們還須依靠資助和捐款等。」我問到書店已安排三次由華人學者和作家主講的講座，她透露說將在書店內舉行，因場地狹小，已經登記額滿。但她網開一面，允我留下名字和電郵，把我們放到等候名單上。

季風書園能在華盛頓華麗現身，的確是個值得慶賀的大事件，因為它體現了店主不屈不撓的頑強精神，決意把東方文化的清新季風跨海吹到北美來，在華人社區中繼續提供服務，擴大影響力。

它的店堂面積不大，但我願借用唐詩人劉禹錫之意，店不在大，有書和誠意則靈。

季風書園旨在為作者和讀者創立一個可信賴的交流平台和文化沙龍，我們有理由相信它會穩步發展，成為眾人喜愛的「談笑有鴻儒，往來無白丁」的引人處所。

書店 華人 勞動節

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