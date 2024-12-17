日前兒子的丈母娘及丈人，偕同丈母娘的雙胞胎妹妹一家人，從洛杉磯開車北上舊金山灣區 （Bay Area）停留一周，除了遊玩，主要還是來探望他們居住在東灣（East Bay）的女兒及女婿一家人。只要親家來了，我都會抽空去兒子家與他們共度周末。

那個周末早上，能幹的親家母說好了晚餐由她掌廚，於是我們分三路人馬出門各辦正事。親家母開車與她的雙胞胎妹妹出門採購；媳婦與我帶著兩個孫子女去上游泳課；兒子直驅醫院，那天有兩個手術等著他處理。

在我與媳婦帶著兩個孫子女從游泳池回家後不久，親家母姊妹倆提著大包小包的生鮮食材進門，攤滿了廚房長長的料理台，她們說要煮海鮮大餐，遠道來此的客人竟然找到了專賣新鮮海鮮的店，滿載而歸。

她們忙進忙出卸下所有食材後，隨著又提進來一個大的生日蛋糕，媳婦問她媽媽：「買蛋糕給誰過生日？」親家母理直氣壯地說給我女婿過生日，媳婦說妳女婿的生日早過去了，她母親回應說：「當時我不在場，今天要親自為女婿補過生日。」

偏巧這周末身為外科醫師的兒子，當天在醫院開刀房進行一個大手術，一時半日恐怕都無法離開，回家吃晚餐的可能性幾近於零，但親家母一點也不介意，仍然興沖沖地與她妹妹有默契地合作，親手為她的女婿準備生日晚餐。親家母有一身好廚藝，但是平常不太上廚房，這次破例下廚讓我頗為驚訝。

我的親家母是一名精力充沛、熱情洋溢的丈母娘，十五年前在兒子與媳婦結婚前夕，她語重心長地對兒子說：「我有了兩個女兒後，一直想要有一個兒子，偏偏老天不從我願，第三胎還是生了女兒，如今你就要成為我的三女婿，我將視你如兒子，希望你能給我你愛你媽媽一半的愛，我就心滿意足了。」

「丈母娘看女婿，越看越有趣」，在如此坦誠地直白後，親家母以渴望眼神詢問我的反應，我會意地笑答：「兒子有丈母娘疼是他的福氣，妳我同年同月幾近同日生，此等因緣又結為親家，也是我們兩家人可遇不可求的福緣。」

豐盛的晚餐準備就緒前，兒子傳簡訊請我們先用餐，不要等他，等他結束手術後，他會在他的團隊為下個手術做術前準備的空檔時間，專程趕回家參與聚會，但他對晚餐是為他慶生之事毫不知情。

在我們用餐前，親家母先為兒子盛了滿滿兩大盤的食物，等著他回來享用，並頻頻問媳婦，女婿快回來了嗎？後來兒子總算在忙中抽空回到家了，他一腳剛踏入門，只見他的愛犬向他飛奔而去，在這同時大家齊唱生日快樂歌，屋內瀰漫著熱鬧的溫馨氣氛。

兒子在驚喜之餘，我調侃地說，他這麼不愛張揚的人，這幾周來，已經是第四次慶祝他四十八歲生日了。第一次是生日當天他與我及媳婦、兩個孫子女共度；第二次是在醫院內，上下同仁為他慶生；第三次是他的大學好友凱文帶他去他們最喜歡的野外營地釣魚 紓壓；這一晚丈母娘精心策畫的生日盛宴算是第四次了，想必是正逢龍年，他的本命年好運連連吧！

媳婦也常說她媽媽偏心，但她內心卻是喜不自禁的，我也經常為兒子有一名疼愛他的丈母娘而感恩。