改造花架放在護牆上，充當後園的固定扶手。（圖／作者李慕雲提供）

我從來不是一個能工巧匠，甚至可以說是什麼也不會修理的人。記得當初移民 美國時，住在紐約 ( New York）經營洗衣館的岳父，有一天突然叫我用縫紉機替他縫補幾針，我只好難為情地對岳父說，我從未碰過縫紉機，從此被岳父看成是百無一用的書生。

在香港 ( Hong Kong ) 長大的我，當物件壞了，自然就花錢找人修理。眼看在美國出生的小舅子，凡事都自己動手維修，甚至連他的汽車零件都是自己換，我自覺慚愧。這些年來，全靠小舅子幫忙，才解決了我們家中許多瑣碎事，因為那些小事情都可能是影響生活的大麻 煩。

去年老伴在前門拿花盆種胡桃南瓜失敗，別人說一定要種在泥土才長得好，所以今年她又打後園的主意。從土庫上去後園，總共有六級樓梯，但從未安裝扶手，年輕時我們不曾在意，如今年紀大了，老伴就嚷著要使用扶手，我就先去實地觀察。

我仔細看過樓梯狀況後，覺得挺為難的，因為房子是幾十年前建造的，樓梯及旁邊的護牆早已布滿裂痕。多年來，自己曾經修修補補，早知護牆的水泥不夠結實，沒信心鑽入螺旋來固定扶手。如果重新建造樓梯及護牆，就變成一項大工程了。

一時不該如何是好，我不停地在後園繞圈子細想。突然眼前一亮，看見後園角落有個閒置的舊金屬花架，心中打量一番，還故意彎下腰來從側面看，我想到方法了，天助我也，它就是一個現成的扶手。

我把花架移近樓梯，然後將它側向倒下，放在護牆上，接著連忙跑下樓梯，再伸手扶著花架而上，覺得可以使用。後來我去移來一個水泥造的花盆，裡面裝滿泥土，然後把它壓在花架上防止移動，最後插上一截鋁管，固定在前端。

我先用鐵線上下紮住，再用膠帶纏緊，自己大力搖動後覺得安全可靠，大功告成後，我再去請老伴出來剪綵。

老伴看見這個怪物時忍不住大笑，她說：「原來你真的是一個大工程師。」老伴連忙上上下下走了兩回，還故意用力搖動，檢查是否牢固。她沒有說好，也不曾說不行，扶手的問題，暫時算是搞定了。