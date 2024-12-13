我從一九八一年開始領取喬治亞大學（University of Georgia）研究生助教獎學金，自此便開始申報個人收入所得稅，為此系上提供一份助教證明，證明這份助教工作是培養教學能力所必須有的工作。

據我所知，系上美國同學報稅 後不須交所得稅，然而我卻被國稅局 通知查帳（Auditing），並且必須補繳稅金以及罰款。在美國同學鼓勵下，我決定向國稅局申訴，結果國稅局的回答是罰款加上利息。

這是我第一次和美國國稅局正面交涉，我對他們的威嚇手段很不以為然。幸好在大學所在的雅典城（Athens）內有國稅局辦公處，因此我特別拜訪輪值官員表達我的立場。

那是一名中年慈祥的婦人，估計在大學城工作，她應該看過類似的案件。在聆聽我短暫的申訴和看過系上提供的聲明後，她笑著說會處理我的申訴，叫我不必再擔心任何核對的通知了，果然國稅局後來通知取消我的所有稅金和罰款。

後來不管是在喬治亞州（Georgia）或是搬到了密西西比州（Mississippi），我還是不幸遇上國稅局曾經查核兩次，雖然最後都不了了之，但是他們的手段仍然是先恐嚇要補繳罰金。在往後的日子，由於需要報稅的狀況比較複雜，我便先後花錢請會計師和稅務服務行H&R Block處理，也許如此行事，國稅局再也沒來找碴了。

根據最近兩年網上資料顯示，超過五成美國民眾不滿意國稅局的作業效率，平均需要兩年才能解決一個爭端。最主要的原因是因為人手不足，因此國稅局計畫在二○二四年增添兩萬個雇員，有會計專業或有經驗者優先錄用。

當然現在可上網交稅的E-FILE，能夠增快所得稅申報及退稅 時間，但是否能夠迅速地與稅務員討論疑惑，恐怕還是大問題，能夠勝任的稅務員，還需要是有經驗的資深人士。

根據我這四十年來的經驗，國稅局處理收入申報所得稅軟體配備的確有改善，但是諮詢服務仍然乏善可陳，申報收入所得有關法律規定經常變動，除非我們能夠跟上腳步，否則在經濟條件許可下，不妨經由專業人士代勞或尋找免費諮詢服務。

基本上這些免費提供指導報稅的專業人員，對於最新的法規都有第一手資訊，誠實申報所得稅不但可以免除被罰款，不被列入黑名單，也對自己將來的退休所得有幫助。