一個周五下午，我在大華超市買菜，一名顧客推著購物車，正彎腰看著貨架上商品，但卻擋住了我的路，等到她起身面對我時，我們兩人都驀然一驚。雖然已經過去二十多年了，即使她臉上沒有精緻的妝容，而且白髮叢生，我還是一眼就認出了她。她也笑著看著我說：「妳看起來很面熟。」我脫口而出說：「愛倫阿姨不認識我了嗎？我是阿清啊！」

愛倫阿姨是我剛來美國住在矽谷 （Silicon Valley）時的房東 ，當時她是一名單身女性，自己住在一棟房子裡的主臥室，然後將其他房間出租。雖然已經過了知天命的年齡，她依然保持良好的身材，每天出外工作妝容精緻、頭髮烏黑飄逸，周末整理打掃，保持房子的整潔。遇到節假日，還會煮菜款待房客。

住了一年後，後來我們搬去公寓居住，從此忙於新生活，便和愛倫阿姨失去了聯繫。這次意外遇見愛倫阿姨，我們聊得挺開心，她把電話號碼留給我，我許諾一定會和先生去探望她，也看看我們從前居住過的地方。

兩個星期後，先生和我帶著一份懷舊心情去探望愛倫阿姨。當她打開房門時，屋子裡大致還是老樣子，但是不像我記憶中那麼整潔，畢竟二十多年的變化都留下了痕跡。我們在從前的那張餐桌邊坐下來，愛倫阿姨為我們倒了飲料，也給自己拿了一杯，我們一邊喝飲料，一邊笑談從前住在這裡的往事。

當年我帶著年幼的兒子來看望先生，住在愛倫阿姨的小洋房裡，是一個非常新鮮的體驗。我生病時，她很有愛心地送我營養品滋補身體，因為我們身材相近，她還喜歡將自己的舊衣服送給我，她笑著說仍清楚地記得我穿著她的衣服，站在樓梯口開心地問她：「愛倫阿姨，好不好看？」兒子過生日時，她會料理美食和我們一起開派對。

話匣子一打開，愛倫阿姨不知不覺地談起自己的生活經歷。當年她和先生帶著三個兒女從台灣移民 美國，她在一家工廠做低薪工作持續了二十年，等到兒女們長大獨立生活後，她便離開先生，開始去追尋自己夢想的生活。

愛倫阿姨用離婚時分得的一些錢，和後來工作的存款當成首付，在矽谷買了房子，除了自住，還將空閒房間出租，認真地做起房屋出租生意。

愛倫阿姨說：「你們搬走後，我常常去附近的寺院學佛當義工，找到了內心的寧靜，不再受很多事情困擾，也學會了感恩，不再執著。我的先生曾經努力工作、盡心盡力地照顧家庭，沒有他的幫助，也不會有今天的我。」

愛倫阿姨還說：「他已經過了九十歲了，我今年也八十歲了，現在我每周都會去老人公寓接他出來走走，照顧他的生活。我多照顧他一些，就會減輕一些孩子們的負擔，因為孩子們也要照顧自己的家庭。」現在的愛倫阿姨對自己的生活，愈來愈知足了。

多年來，許多形形色色的租客進出愛倫阿姨的房子，有名校大學生、博士、碩士，也有在餐館工作的廚師和服務生、司機等，還有失業或者身分黑掉的房客。

無論有著怎樣的背景故事，房客們無不憧憬著詩和遠方，就像北宋大文豪蘇東坡「觀潮」的詩句：「廬山煙雨浙江潮，未至千般恨不消。」愛倫阿姨的房子，就像是房客們各自奔赴「廬山煙雨浙江潮」途中的客棧，而川流不息的房客，也成就了愛倫阿姨的「廬山煙雨浙江潮」。