達拉斯小城中，搶眼的彩色壁畫。（圖／作者肖路提供）

我愈來愈發現自己喜歡恬靜的生活，日前美西的秋意漸濃，很適合出門散心，十月的第一個周日，我們開車經過俄勒岡（Oregon）州首府塞勒姆（Salem）後，左轉迎著濃霧前行十幾英里，突然秋陽普照，霧氣散盡，清楚地看到了一座層林盡染的最美小城。

妻子提議進城觀景，我欣然從命。我們沐浴在和煦的秋陽，在波爾克郡（Polk County）的縣治小城達拉斯（Dallas）市中心漫步，不時遇見一樹樹紅楓，迎著陣陣秋風，漫天黃葉飛舞，落在瓦簷上，飄向溪澗裡，灑向綠草如茵的草坪上，像是鋪落了一地碎金，溫暖而閃爍。山巒起伏和繁茂林木包裹著小城，剎那間就遠離了塵囂。

三幅巨型壁畫讓我們初識小城的前世今生，最搶眼的彩色壁畫是在迎風飄揚的美國國旗上，印有第十一任總統詹姆斯．諾克斯．波爾克（James Knox Polk），以及副總統喬治．米芬．達拉斯（George miffin Dallas）的頭像，下面是「一八四八年俄勒岡領地成立」的字樣，以此銘記詹姆斯．諾克斯．波爾克在一八四四年被推選為民主黨 總統候選人。

他在大選陷入僵局時異軍突起，以「重新合併德克薩斯和重新占領俄勒岡」當成競選綱領，成功當選總統。在四年任期內，解決了俄勒岡邊界問題，並在一八四八年創建了俄勒岡領地的歷史。

第二幅是在「一八九八年大火燒毀了整個市中心，但第二年又用磚塊和石頭重建」大字下的街景全圖，昭告著小城人民浴火重生、重建家園的不屈不撓精神。

第三幅是黑白壁畫，群山環繞的森林深處，一輛滿載巨大原木和兩節客車的火車，正停在火車站等候旅客。一九○一年，路易斯．格林格（Glenn Lewis）在達拉斯西部購買了七千畝林地，並成立了約翰．福爾斯（John Fowles）西部鐵路公司。

壁畫述說了在一九○三年，第一列火車從達拉斯開往福爾斯城，九英里路程耗時四十分鐘的輝煌歷史。

在這裡沒有匆忙的節奏，小城人少避世，幾乎沒有遊客。偶爾遇見市民，都會向我們真誠地問候「您好」，就像是多年未見的老朋友一樣。

在市中心街道的人行道上，幾十個草坪上，櫛比鱗次地排列著各式各樣的稻草人和妖魔鬼怪，有披長髮穿彩裙的女精靈、有戴著國旗帽穿著國旗衫的山姆大叔，有用南瓜雕刻成的本地老人、消防員和醫師，有牽著狗的小孩，有頭頂彩球的機器人，有騎自行車的骷髏，還有戴著假面具的花仙子等。

雖然鬼的形象猙獰可怕，有的甚至還會發出嚇人的獰笑，但我們看到人在醜化和妖魔化鬼怪的時候，也從不節制自己的想像力。

美國的鬼文化凸顯美國人敬畏神靈、卻又戲弄鬼怪的人生態度，對於生與死淡然面對，靈與肉不必隔離，這種人生觀透露出的生命辯證法，我認為是美國文化中值得稱道之處。

我們一路慢悠悠地閒逛，看古樸的氣息與文藝的氛圍悄然交織，探尋人文趣聞，領略到老城濃郁的風情，感觸歷史的滄桑。讓我們忘卻煩惱與憂愁，讓自己沉浸在柔和的陽光下，將心窗點亮，體會歲月靜好，學著從容淡定地面對一切，對往事選擇微微一笑，對當下選擇珍惜，對未來留一份憧憬。