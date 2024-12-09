東西方的文化，基本上兩方陣營的觀念、經歷、想法和眼光都不同，有時很難去理解對方，在這種情況下，不要妄想去改變別人，只能互相尊重。

某次一群朋友來我家玩，A女士一進門就打聽問說：「這房子是租的還是買的？這套家具真漂亮，多少錢？」我們住的內布拉斯加州 （Nebraska）奧瑪哈（Omaha）是農業州，民風淳樸比較保守、頑固，先生是美國直男，不顧情面地直接開口對朋友說：「妳不覺得問太多了嗎？這是我們的私事，妳沒有必要知道，管好妳自己的事吧！」事發突然，朋友們面面相覷，先生口氣嚴厲地強烈反擊，我也嚇了一跳，場面一時很尷尬，我不知道該如何應對，只能用中文對朋友致歉。

A女士十分不快：「我只是隨便聊聊天而已，表示一下關心，這又不是什麼祕密？更不是什麼大不了的事，狗咬呂洞賓，莫名其妙。」朋友私下用中文善意地提醒我：「這種動不動就炸毛的男人像霹靂彈，行事容易走極端，要慎思。」她的好意讓我無言以對，這次聚會以不愉快收場。

朋友覺得沒面子，慢慢地和我們疏遠了，先生認為這種朋友是非多，沒有禮貌。我試著對先生解釋，這是文化差異，而且他不可以隨便批評我的朋友。先生認為，不可以用「文化差異」當成窺視別人隱私的藉口，建議我最好與這種人保持距離。我卻認為先生思想保守，不願意接受不同的事物，堅持自己是對的，甚至否定別人。

但其實我對一些西方禮節，也不太認同，例如打招呼的方式，中國人多半以含蓄的方式表達，與人見面時握手、微笑或是點頭致意；歐美人士則會熱情的擁抱，甚至親吻臉頰等社交禮儀，我至今仍不太能接受。

在傳統家庭中長大的我，連對父母都很少有肢體接觸，不過還不至於迂腐到「男女授受不親」的程度，但對於在大庭廣眾之下，與不熟悉的人摟摟抱抱，我還是有些排斥，先生說這是他們的禮儀也是禮貌，不要大驚小怪；我說：「在衆目睽睽之下，不太合適吧！」他說我強詞奪理，我說他不可理喻。

不同的文化在相處時，需要溝通和互相包容，兩者之間的差異可以透過互相借鏡，把握擴大人生視野的學習機會，如此才可以減少衝突。