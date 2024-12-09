清晨郵輪入港時，經過聖盧卡斯岬的海上拱門。（圖／作者無大圓提供）

今年五月初時，老三說幾個禮拜後輪休，要回家幾天。他是醫學院去年剛畢業的新手實習醫師，所以去年聖誕節和新年按慣例都留守醫院，他長這麼大，那是頭一回過節沒見到他。我們一聽他要回來，也趕緊動員起來。

太太說帶他去搭郵輪度假，我想這是好主意，就趕緊上網找郵輪。運氣不錯，他回來的那個禮拜，有一艘去墨西哥 聖盧卡斯岬（Cabo San Lucas）的郵輪正好有人退房，我二話不說，趕緊付足全額把房間訂下來。

美國加州 在一八四八年以前，是屬於墨西哥的領土，那時墨西哥管這塊地叫「上加州」，過了美墨邊境往下的半島叫「下加州」；墨西哥又把下加州由中間一分為二，靠南的一半叫「南下加州」。南下加州最南端三面環海的陸地盡頭叫做地之角（Land's End），這裡的海上拱門是非常著名的打卡景點。邊上的聖盧卡斯岬小城則是海釣、潛水、賞鯨的度假勝地，長年以來遊客多於居民。

聖盧卡斯岬也是墨西哥一號國道的起點，沿太平洋海岸往北縱走一千英里，可達美墨邊境，在聖地牙哥接上美國西岸沿海的一號公路，可直奔加拿大。

我們搭的船叫「佛羅倫斯（Firenze）」，主打義大利 風味，這是一艘「回鍋」的新船，二○二○年下水，主要是針對中國的郵輪市場設計打造，但是當時中國因新冠疫情遲遲不對外開放，船公司沒轍，只能重新打點。

後來船身塗上新漆，換個船公司招牌派駐洛杉磯，以長堤為母港，走墨西哥臨太平洋這段航線。佛羅倫斯是義大利中部的第一大城，文藝復興的搖籃，所以船上的裝飾也是以義大利和佛羅倫斯特色為主。船中央三層高的大廳正中間，高高地聳立著代表中古時期佛羅倫斯的石獅和盾牌。

船上樓梯間走道掛的畫，也都是佛羅倫斯城市或是義大利鄉村的景象，我們船艙裡牆上的畫，就是以紅色大穹頂出名的佛羅倫斯聖瑪麗亞大教堂。船後段雙層主餐廳裡，兩道旋梯的正中間，擺著佛羅倫斯最著名大衛像（David）雕像，當然這件複製品上不能見人的敏感部位，有一片葉子遮著。

主餐廳的菜單也加了許多義式料理，這些菜前面都印有義大利綠白紅國旗方便識別。我嘗到一道甜點，是義大利西西里島傳統的卡薩塔蛋糕，以綠白紅三色義式冰淇淋（gelato）製成。在自助餐廳也第一次品嘗到義大利經典美食脆皮豬腩捲（Tuscan Porchetta），有點類似廣式的脆皮烤乳豬，但作法是先剖開肉，撒上獨門香料，再捲起來烤，皮脆肉嫩，香氣撲鼻，一點也不油膩，非常可口。

這次船遊出了一個小意外，太太在第二天岸遊時，不小心絆倒了一下，把小腿肌肉拉傷，疼痛不已。在船上的醫務室醫師檢查後無大礙，太太便租了一台輪椅代步，才能繼續旅遊。

孩子回家前，剛剛結束在醫院急診室實習，回家後便與我們一起出遊。我跟太太說，他以為是輕鬆度假，沒想到一上船就馬上碰到一個急診，病人又是自己的老媽，以後我們再邀他結伴搭郵輪，他大概會禮貌地回說：「謝謝，我很忙，你們還是自己去吧！」