筆者在紐約曼哈頓梅西商場購買的白色墨鏡。（圖／作者叢中笑提供）

小女兒在紐約（New York）工作快四年了，我去探望她的次數卻很少，因為三十多年來，我一直住在北加州 （Northern California）山谷，我已經完全適應山居歲月，群山、農場，甚至牛糞的氣味都讓我習以為常；我每次去紐約看到五光十色的時代廣場，再加上車水馬龍、街頭巷尾的人山人海，都會讓我有一種渾身不自在的感覺。

去年夏天，在小女兒的再三要求下，我跟大女兒一起進行一趟說走就走的母女之旅。有一天，出門漫不經心地閒逛，我在梅西 商場偶遇了一副心愛的墨鏡，當時我停下腳步，走近墨鏡專櫃時，我已經深深地被這副白色墨鏡給折服，這種感覺就叫「一見鍾情」吧！

當時，我試戴這副墨鏡時，雖然有點寬大，但整體感覺還不錯，女兒在身旁耳語：「這可是Versace墨鏡，是名牌貨。」女兒給的訊息不會影響我的決定，因為我是一個務實主義者，對品牌貨從來不感興趣，一切憑著感覺走。如果二十美元的衣服看上眼又能穿的話，我就不會去買兩百美元的奢侈貨，我深知價值四百美元墨鏡，並不在我的消費範疇內，所以我戀戀不捨地放下手中的墨鏡。

回酒店後，這副墨鏡在我腦海中揮之不去，想來想去，於是第二天下午，我們母女三人又去了曼哈頓 梅西商場，兩個售貨員一眼就認出我們，立刻知道我們是為那副墨鏡而來的。這次售貨員還拿出一副黑色的同款墨鏡，讓我再試一試，結果兩個女兒和那兩名售貨員，都異口同聲地表示，黑色墨鏡更適合我。

小女兒還加了一句：「通常媽媽們戴的墨鏡都是黑色，沒見過哪個媽媽戴白色墨鏡。」正在我猶豫不決時，小女兒的話充當了最後的催化劑，我決定買白色墨鏡。

我一輩子行事循規蹈矩，扮演賢妻良母的角色，在娘家我是一個聽話的乖女兒；嫁到夫家後，我又是人妻、人母。二十年前丈夫去世後，我母代父職，含辛茹苦地把兩個女兒撫養長大，一切出發點都是以愛孩子、愛父母和愛家人為主，為親情操心也為事業打拚，卻忘了怎麼去愛自己。

現在的我已邁進暮年，只想跟自己的內心和解，自己做自己雨天的傘和雪天的棉衣。我只想聽從心靈深處的呼喚，願我所願，愛我所愛，去我想去的地方，做我想做的事。

總之，自從我戴上這副白色墨鏡後，儘管喜歡的人很多，但對我而言，時尚、潮流、品牌都不重要，重要的是這副墨鏡照亮了前行的道路。我時常提醒自己，戴著這副墨鏡勇敢地行走在朝夕相依的人群裡，我就是我，有著不一樣的煙火。