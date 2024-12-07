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汽車底盤的怪聲

羅吉原

去年開始，我注意到我的車子在行駛時，車後底盤會發出咕隆咕隆的怪聲，這個聲音的頻率跟輪子的轉速同步，雖然怪聲並不是很嚴重，但是它一直存在，有點惱人。我這部車子已經超過十五年了，也許怪聲從新車時就有，只是以前沒特別注意而已。

為了行車安全，去年入冬前，我把它送進修車廠檢查，技工試車後報告沒有問題；修車廠並確定四個車輪軸承正常，唯一可以做的是幫我把四個車輪重新平衡（balance）一下，技工說平衡度差了一度左右，雖然不多，可以幫忙排除產生怪聲的原因。檢查結果符合我原先所想的，輪胎再平衡，無助於消除怪聲。

這家修車廠原來的經理技術高超，我對他的判斷很有信心，新來的經理自己承認技術不是很好，不過經理說，幫我試車的技工是店裡技藝最厲害的專家，並對我解釋，我的車子有可能是某個轉軸（Intermediate Shaft ）不太好，但還不到要更換的時候，行車並無安全上的顧慮。經理說那位專家正在請假，要等下周他回來上班時再問清楚。

等到下周時，想不到修車高手家裡突然出事，他辭職還鄉，也沒留下聯絡方式。經理問我要不要轉去另外一家比較遠一點的修車廠？因為修車高手的弟弟在那裡工作，有其兄必有其弟，弟弟的修車技藝應該也不錯。我看這疑難雜症愈來愈撲朔迷離，既然無行車安全顧慮，我就暫時放棄追查原因。

去年年底，我們與兒子從大紐約地區到佛州（Florida）旅行，兒子租了一部日製轎車，和我有怪聲的車子是同一廠牌，這是一部相當新的車子，才跑了一萬三千多英里。我們坐進後座時，發現租來的車子在行駛時，底盤也會發出咕隆咕隆的怪聲，和我的車子完全一樣，我想也許修車廠的說法是對的，車子沒有毛病，可能這個廠牌的車子都有相同怪聲，後來我就完全放棄追查車子發生怪聲的原因。

今年春天，我的車子後輪壓到釘子，雖然可以修補，但因為輪胎開了八年，我決定直接換新輪胎。想不到的事情發生了，車子底盤下的怪聲從此消失，原來是因為輪胎太舊，橡皮變形變得不圓，才會轉得不平穩，一年來無解的疑惑，終於真相大白，我得到這個寶貴經驗後，決定下一步就是造福人群，可以從朋友圈開始做起。

今年夏天，我們在舊金山（San Fransisco）搭朋友便車去金門公園（Golden Gate Park）遊覽，朋友開的是德國車，品質應該不錯。我們坐在車子後座，我一下子就聽出底盤下傳來咕隆咕隆的怪聲，和我的車子完全相同。我問朋友他的後輪輪胎開了幾年？他說已經行駛八年了，和我的猜測一樣，輪胎變形不圓了，是到了應該換新的時候。經過這次事件，我感到很欣慰，因為我的經驗除了可以自助，更可以幫助別人。

佛州 舊金山 德國

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醫師的幽默

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