華人 老人移民到美國，起初大多是為兒女看護孩子來美國，自然就住在孩子家。那時候還年輕有體力，看護孩子、做飯、收拾家務、上下樓梯，甚至種菜都行，子女高興，自己也高興。

隨著第三代慢慢長大，自己也老了，病也多了，很多活幹不動了，上下樓梯也困難，就想住進老人公寓。住老人公寓並非易事，馬里蘭州蒙郡（Montgomery County）租金 低的老人公寓都在蓋城（Gaithersburg City）、洛克維爾（Rockville City）、德國鎮（Germantown City）和銀泉鎮（Silver Spring City）。

只有銀泉鎮老人公寓有空房，可是老人的子女大多數不住在銀泉鎮，所以他們不願意去。要申請到離子女住家比較近的公寓，就十分困難。這些公寓發出申請通知時，老人自己或是子女會提前一兩天，搭帳篷、拿著床單和被褥通宵去排隊。

運氣好的人，可以領到號碼牌；運氣不好的人，就算是白白浪費時間在排隊。從排上隊到住進去，拿到前面號碼的人，可能幾個月或半年就如願搬進去；排在後面的人，要等好幾年才能搬進去；以我來說，我等了四年才住進老人公寓。

老人住公寓，有的子女支持，有的不支持。老人住在子女家多少總會做些事，看看家、做點飯，子女上班也感到踏實多了，住在子女家還可以抵稅；反觀老人住進低收入 公寓，租金水電費雖然不高，但老人沒有收入，還是得由子女支付。

我認識一對老人，男的姓邊，女的姓查，想住老人公寓，但兒子不同意，理由聽起來有點怪：「我家房子這麼大，叫父母住老人公寓，顯得我不孝順，沒面子。」硬是不讓爸媽住進老人公寓。

有的老人很想住公寓，但由於長期住子女家，對外面情況不了解，不清楚老人公寓在哪裡？更不知道怎麼申請？不少子女天天忙於上班，對老人公寓政策也不了解，所以這些想住公寓的老人，一直無法如願。

在蒙郡老人公寓有兩大管理機構，分別是城郊房屋開發部（Hud）和住房機會委員會（Hoc），政府十分照顧窮人。Hud管理的老人公寓，如果老人沒有收入，申請住公寓不收租金，只須繳電費，水是免費的；低收入的窮人，按收入的三分之一收房租。

Hoc管理的老人公寓更優惠，有一個基金會扶助，沒有收入的老人如果申請搖號中獎了，一分錢租金也不收，水電費也包了。

我認識的孫氏夫婦、薛氏夫婦在中國是農民，來美國幫子女照顧孩子，沒有收入，申請多年後，前年住進Hoc管理的公寓，一分錢也不必繳交，而且住的是兩居室一廳。這讓住在由Hud管理的公寓老人，非常羨慕，因為他們住的都是一居室一廳。

沒有收入的老人住進公寓，還不用交租金，在老人和子女口中相傳。過去一些子女怕交房租不願替父母申請公寓，沒有收入的老人也不敢申請公寓，這一下子都放心了，雖然要等些時日，大家紛紛爭先申請。

沒有收入的老人，一分錢不花就能住上一居室一廳或兩居室一廳的房子，成為佳話盛傳，老人紛紛肯定美國政府的社會福利。